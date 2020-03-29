大專棒聯》砲轟余謙 陳真：大學這種等級投手只有他了！

文化大學陳真開轟。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕開南大學王牌投手余謙，今天對文化大學完投9局用了168球，只失1分拿下勝投，余謙率開南殺進明天大專棒球聯賽冠軍戰。

余謙全場所失這1分，是在4局下被文大第三棒強打陳真轟陽春砲，這場是兩人生涯首度對決，對戰感覺如何？陳真說，「余謙速差大，直球會上竄，在目前國內大學球隊，這種等級的投手只有他了。」

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余謙是去年U18世界盃MVP，名聲響亮，今天能砲轟這名大投手，陳真透露，之前全隊一起看了很多余謙的投球影片，大家都想把余謙打下來，影片顯示以直球為主，且控球不好，沒想到今天控球超好，特別是外角球相當精準，打這支全壘打是抓直球，後面打席余謙就以變化球面對他。

陳真這屆大專聯賽敲4轟暫居大會第一，今年大三的他，過去常跟大學隊友劉致榮一起訓練，如今劉致榮加盟紅襪，未來陳真也希望旅外發展。

文大總教練廖敏雄說，目前大學球界很少有投手球速經常飆破145公里，可是余謙光直球均速就有146、147公里，最快還有150公里，相當少見，今天團隊打者適應得不是很好；廖敏雄盛讚此役余謙外角球投得很漂亮，也受主審青睞。

文化大學陳真開轟。（記者陳志曲攝）

文化大學陳真開轟。（記者陳志曲攝）

文化大學棒球隊總教練廖敏雄。（記者陳志曲攝）

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