SBL》沒對手！台啤狂勝九太 9連勝打破隊史紀錄

台啤巴克利攻下25分。（記者方賓照攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕兵強馬壯的台啤在第17季SBL超級籃球聯賽傲視群雄，今日靠著巴克利展現問鼎年度最佳洋將的氣勢，繳出25分、6籃板、6阻攻及3抄截，率台啤以89：70大勝九太科技，豪奪隊史最長9連勝，且下半季仍保持不敗之身，有望上、下半季都奪冠，直取總冠軍戰門票。

台啤本季以塞瑟夫、巴克利為雙洋將，其中塞瑟夫已在綠衫軍效力2季，以及從去年首屆洋將選秀會相中攻、守兼備的巴克利，他也意外融入台啤體系。巴克利此役18次出手、命中10球，攻下25分，個人連7場得分破雙位數，而塞瑟夫挹注17分、7籃板，兩人的表現完勝九太的賽森、艾凡斯。

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在本土球員部分，簡祐哲攻下生涯新高15分，而全隊登錄僅198公分長人范士恩未獲上場機會，其餘球員輪番接力上陣，也展現綠衫軍不俗的本土戰力。

台啤在上半季就以開季8連勝，展現奪冠氣勢，最終也順利在上半季稱王，到了下半季綠衫軍依舊神勇，這次更以9連勝打破隊史紀錄，也讓璞園、裕隆及台銀，恐怕只能爭取年度勝率2、3名的挑戰賽資格。

台啤簡祐哲上籃。（記者方賓照攝）

台啤塞瑟夫扣籃。（記者方賓照攝）

台啤蔣淯安。（記者方賓照攝）

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