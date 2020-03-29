SBL》台銀全傻眼 裕隆落後28分照演史上最大逆轉

裕隆布拉切入禁區。（記者方賓照攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕台啤在第17季SBL超級籃球聯賽一支獨秀，恐只能爭取年度勝率第2、3名的就剩下璞園、裕隆及台銀，而台銀今日一度坐擁28分領先，卻在第三節結束反變成1分落後，且裕隆「男模」呂政儒手感發熱，最終率隊克服最多28分落後，以94：89逆轉台銀，締造史上最狂逆轉秀。

呂政儒（左）全場進帳28分。（記者方賓照攝）

過去SBL共有3隊最多落後24分完成逆轉戲碼，分別是2005年幼敏（璞園前身）、2014年台啤及去年達欣。

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台銀今日首節轟33分，且在上半場最多領先裕隆28分，原以為勝券在握，想不到下半場風雲變色。

裕隆本土一哥「男模」呂政儒全場進帳28分，其中23分來自下半場，包括末節25.54秒的強勢切入，成為球隊上演驚天大逆轉的頭號功臣，令台銀全隊傻眼，被迫吞下史上難堪紀錄。

裕隆「巨塔」布拉同樣捍衛禁區有功，繳出21分、23籃板，完成重返SBL的第一次「雙20」，小洋將基恩進帳24分、8籃板及8助攻。裕隆在全年勝率升至56％，領先璞園的54％，至於傻眼輸球的台銀則降至44％。

周柏臣。（記者方賓照攝）

基恩。（記者方賓照攝）

張博勝。（記者方賓照攝）

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