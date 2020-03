史密斯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕美國目前正面臨武漢肺炎的威脅,受到影響的民眾不計其數,許多人紛紛表達了自己對於川普防疫不力的批評,而史密斯(J.R. Smith)正是其中的一員。

許多NBA球員並不支持川普的作為和政策,近幾年奪冠的勇士和暴龍最終都因隊員不認同川普的作為,最終選擇不造訪白宮,而史密斯在這次疫情快速散佈的情況下,在推特公開批評川普,直呼他是一個小丑,希望他能閉上嘴多為美國做點事。

Man shut up! An do something! Fucking clown https://t.co/qZN3Lmmx8s