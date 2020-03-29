大專棒聯》莊陳仲敖好投奪勝 國體將與開南爭霸

國立體大先發投手莊陳仲敖。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕108學年度大專棒球聯賽四強賽，晚場國立體大以6:3擊敗嘉義大學，拿到冠軍戰門票，明天下午5點在三重棒球場，國體大將與開南大學爭冠，FOX體育台提供直播服務。

國立體大擊敗嘉義大學挺進冠軍賽，球員衝到場上歡呼。（記者陳志曲攝）

此役國體大先發投手莊陳仲敖投5.1局被敲7安，送出3K、1保送，失2分皆非責失拿下勝投，最快球速147公里，現就讀大二的他畢業於玉里高中，球速和身材條件不俗，未來備受期待。

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莊陳仲敖表示，這場狀況不錯，不過投到第3、4局直球就讓對方打者跟得到，球路偏高被敲安打，整體表現還可以。

談到莊陳仲敖，國體教練龔榮堂說，莊陳仲敖大一從中繼出發，逐步增加投球量，大二扛先發，直球均速約140公里，最快147公里，是很好的先發投手人選，透過訓練，未來速度還會再提升。

這場比賽國體首局一出局滿壘，彭立軒適時擊出2分打點安打，2局上嘉大反攻，黃家德敲二壘安打，李信佳擊出內野滾地球護送隊友進佔三壘，國體大一壘手彭立軒發生失誤，嘉大追回1分。

4局下吳家洋敲安，莊韋恩擊出三壘安打賺1分打點，5局上兩出局後國體大三壘手張恆失誤，讓對方打者上一壘，黃士禕、莊季霖敲安，打回1分。關鍵在8局下，兩出局滿壘情況下，曾翰宇敲清壘二壘安打，一口氣灌進3分奠定勝基。

龔榮堂表示，這場比賽張力十足，最後能贏球，運氣還不錯，重要時刻得分機會有把握住，全隊出現4次守備失誤還能壓低失分，關鍵是上來的中繼投手都能解危止住失分，贏球得歸功投手壓制。

莊陳仲敖先發5.1局退場後，藍愷青接手中繼2.2局0責失，林峻葳投0.2局、葉柏麟投0.1局皆未失分，順利化險為夷。

國立體大先發投手莊陳仲敖先發5.1局。（記者陳志曲攝）

藍愷青中繼2.2局0責失。（記者陳志曲攝）

曾翰宇敲清壘二壘安打。（記者陳志曲攝）

葉柏麟上場救援，順利解決打者，高聲歡呼。（記者陳志曲攝）

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