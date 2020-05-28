WSBL》電信火力全開！黃湘婷繳26分率隊大勝台元扳回顏面

黃湘婷攻下全隊最高分。（記者劉信德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台元和電信今日交手為晉級冠軍戰最重要一役，電信中鋒黃湘婷繳出全場最高26分、13籃板，林玉書三分球5投4中進帳20分，兩人攜手率領球隊以87：58收下關鍵一勝。

林玉書出手得分。（記者劉信德攝）

台元賽前戰績為5勝5負，電信則是3勝7負，今兩隊交手為爭奪冠軍戰門票的關鍵戰役，且前3次交手台元拿下2勝1負。

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今首節台元一度取得18：8大幅領先，次節電信回神，後衛潘姿吟率先得分帶領球隊反攻，林玉書、黃湘婷接連在三分線外得手，上半場打完電信反倒以5分超前。

潘姿吟飛身切入籃下得分。（記者劉信德攝）

易籃後，電信陽詩慧連拿6分，攜手新秀劉惠茹，將領先擴大到雙位數，加上決勝節電信頻頻在三分線外開火，取得20分以上的領先優勢，穩穩把勝利收進口袋。

電信教練黃曉潔表示，先前吞下連敗，球員主動找出問題檢討、溝通，這一勝完全是她們的功勞。對於台電前役扳倒台元，讓台元無法持續擴大戰績的領先優勢，黃曉潔坦言，「雖然替台電拿下第2勝感到開心，但她們不斷進步，確實為我們帶來壓力。」

中鋒黃湘婷今打滿40分鐘，繳出全場最高26分、13籃板，她表示，前一場靠台電幫忙擋下台元，但這場還是得靠自己，「當作最後一場來拚，加上自己狀況不錯，現在人手不夠，當然得跳出來。」

台元卓敬攻下全隊最高11分，林宛瑜挹注10分、3籃板。賽後台元仍以5勝6負暫居第2，電信則以4勝7負緊追在後，兩隊將爭奪最後一張冠軍戰門票，例行賽最後4戰每戰都是關鍵。

卓敬外線出手。（記者劉信德攝）

蔡佩真籃下單打。（記者劉信德攝）



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