韓職》韓華鷹最萌觀眾助陣 各球團觀眾席花樣百出

韓華鷹主場觀眾席。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕韓國職棒(KBO)是亞洲第二個開打的職棒賽事,但因為武漢病毒(新型冠狀病毒疾病,COVID-19)疫情嚴峻,現在仍不開放觀眾入場。但是韓職各個球團各自發揮創意,讓觀眾席看上去不再空蕩蕩,暨SK飛龍擺出「無觀眾」的小蘿蔔後,韓華鷹主場的比賽球隊更是推出一大票他們的最萌觀眾來坐鎮觀戰。

為了怕觀眾席看上去無聊,韓華鷹把座位上擺滿各式各樣的娃娃,轉播時更可以看到它們一個個聚精會神的盯著場上。

然而填捕觀眾席空缺的不止有他們,中職有人型看板、球迷應援板,韓國K聯賽還有剛因為擺放性愛玩偶上觀眾席受罰的FC首爾隊。丹麥的足球比賽更是打算直接把球迷帶來現場,透過電視投影搭配視訊程式Zoom,讓觀眾與球員可以即時互動。

Football is back in Denmark - but still with no fans But with the help from @zoom_us we have a solution. The worlds first virtual grandstand - a new digital football experience that brings the fans and the community together #FootballsStayingHome #ksdh #Covid_19 pic.twitter.com/lTONy8zaOS