韓職》韓華鷹最萌觀眾助陣 各球團觀眾席花樣百出

韓華鷹主場觀眾席。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕韓國職棒（KBO）是亞洲第二個開打的職棒賽事，但因為武漢病毒（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，現在仍不開放觀眾入場。但是韓職各個球團各自發揮創意，讓觀眾席看上去不再空蕩蕩，暨SK飛龍擺出「無觀眾」的小蘿蔔後，韓華鷹主場的比賽球隊更是推出一大票他們的最萌觀眾來坐鎮觀戰。

He needs to be in a climate-controlled suite. pic.twitter.com/lVptqC6FkO — funKYcat75 （@funKYcat75） May 27, 2020

為了怕觀眾席看上去無聊，韓華鷹把座位上擺滿各式各樣的娃娃，轉播時更可以看到它們一個個聚精會神的盯著場上。

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然而填捕觀眾席空缺的不止有他們，中職有人型看板、球迷應援板，韓國K聯賽還有剛因為擺放性愛玩偶上觀眾席受罰的FC首爾隊。丹麥的足球比賽更是打算直接把球迷帶來現場，透過電視投影搭配視訊程式Zoom，讓觀眾與球員可以即時互動。

Football is back in Denmark - but still with no fans But with the help from @zoom_us we have a solution. The worlds first virtual grandstand - a new digital football experience that brings the fans and the community together #FootballsStayingHome #ksdh #Covid_19 pic.twitter.com/lTONy8zaOS — AGF_English （@AgfEnglish） May 8, 2020

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