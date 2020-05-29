MLB》延賽成轉機！ 洋基農場大物有望提早登上大聯盟

賈西亞。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟延後開賽反而給洋基大物賈西亞（Deivi Garcia）提早升上大聯盟磨練的機會？報導指出，因疫情導致賽季必須延後開打的情況下，大聯盟官方或將開放更大的的球員名單，這讓賈西亞有機會提早登上大聯盟。

就算2020賽季準時開打，洋基輪值在少了三個大將的情況下，賈西亞仍無法成為球隊先發輪值的一員，以先前的成績來看，他還需要更多的磨練才有機會站穩大聯盟，所以小聯盟賽季無法開打絕對延誤了他的成長。

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不過在賽季延期的情況下，大聯盟官方或許在今年縮水的賽季上會做出一些調整，像是增加每支球隊的大聯盟球員名單，讓球員能夠休息的情況下，這或許能成為賈西亞的機會，讓他有機會在本季成為洋基大聯盟名單內的一份子。

賈西亞是洋基2015年以20萬美元的代價簽下的自由球員，擁有97英里的快速球和出色的曲球，及堪用的變速球和滑球，他在洋基小聯盟體系以超快的速度往上攀升，2019球季他一口氣從高階1A升至3A，但最後他在3A的40局投球中，僅繳出1勝3敗，ERA5.40的成績，讓洋基球團決定讓他再待在小聯盟多加磨練。

今年他也獲邀春訓，但在7又3分之1局的投球中就丟掉了6分自責分，ERA高達7.36，這讓外界對於他是否已經準備好面對更高水準的打者打上問號。

一名不具名的美聯球探指出，今年會是賈西亞證明自身實力的關鍵，2019賽季他表現的非常棒，但最後在3A的成績樣本數過少無法得知他是因為太累導致成績下滑或者是還沒準備好站穩更高等級的比賽。

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