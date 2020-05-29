韓職》打者丟棒都碰不到！記者曝：這球讓大聯盟總管驚艷（影音）

Lee Jae-hak, Filthy Changeups （and a look at his release）. pic.twitter.com/kLlQjRPXf2 — Rob Friedman （@PitchingNinja） May 27, 2020

〔體育中心／綜合報導〕韓國職棒NC恐龍隊的側投李在學，他在比賽中秀出一手讓打者連把棒子丟掉都碰不到的變速球，在「棒球忍者」傅利曼（Rob Friedman）轉發後引發熱烈討論，《DKTV》記者Daniel Kim便在推特上分享了關於李在學的一則小故事。

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Daniel Kim指出，他有次跟著大聯盟的助理總管看了李在學的投球，該助理總管在看完他的變速球後感到相當驚艷。Daniel Kim也認為，那是他看過最好的變速球。

只不過李在學擁有如此驚人的武器球卻意外衍生出一個缺點，Daniel Kim表示，因為李在學的變速球實在太好了，好到他光靠這顆變速球就得以在韓職討生活，反倒限制他其他變化球的發展。

李在學從2010年於斗山熊進行一軍初登場，2013年起才在NC恐龍隊站穩一軍，生涯累積212場出賽，1011.2局送出884次三振、393次保送，防禦率4.26，拿下65勝51敗。

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