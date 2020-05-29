回顧羽壇》戴資穎熬過18個月「冠軍荒」 2016成為台灣首位世界球后

世界球后戴資穎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）巡迴賽因武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）肆虐全球停擺，世界球后戴資穎生涯在國際賽征戰多年，在2011年美國黃金大獎賽奪生涯首冠，年年都有冠軍入袋，但在2015年竟陷入「冠軍荒」，小戴隔年不只奪冠，更成為台灣第一位世界球后。

戴資穎在美國黃金大獎賽封后，2012年於日本超級賽稱霸，也是生涯首獲超級系列賽金盃，同年「捍衛主場」奪台北公開賽女單冠軍。她在2013年奪馬來西亞超級賽，以及2014年香港超級賽、年總總決賽冠軍，連4年都有冠軍進帳。

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戴資穎在2015年突然陷冠軍荒，整年僅新加坡公開賽有打進決賽，卻不敵中國孫瑜屈居亞軍。不過，小戴在該賽季並非一無所獲，不僅終結對戰中國名將李雪芮的10連敗，且她整季共7次打入最終4強，仍保有不錯的競爭力。

歷經2015年的無冠賽季，戴資穎在2016年3月闖入全英公開賽4強，接著在4月馬來西亞公開賽連退李雪芮、王適嫻等中國好手，決賽才栽在「宿敵」依瑟儂拍下，小戴在6月印尼公開賽再度收拾李雪芮、王適嫻，決賽更是打敗王儀涵，漂亮摘下生涯首座頂級超級賽冠軍，也終結長達近18個月的冠軍荒。

戴資穎在印尼風光制霸，該賽季再搶台北公開賽、香港公開賽及年終決賽等冠軍，尤其她在香港賽後世界排名積分擠下西班牙馬琳，成為台灣首位世界球后。

挾著這股球后氣勢的戴資穎，包括2017年台北世大運金牌，在短短兩年狂掃15座女單冠軍，讓人完全忘記她曾在2015年出現0冠狀況。

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