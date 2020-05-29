格鬥》中國太極大師後繼有人！徒弟千斤王只撐9秒慘遭KO

馬保國徒弟「千斤王」鄭家寬（左），曾上擂台被虐打9秒就倒地。（圖片取自網路）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕名震江湖的「混元形意太極」掌門人馬保國，日前上擂台只撐30秒，被業餘無名小卒3度擊倒，甚至慘遭KO昏迷送醫，引發各界熱議，其徒弟「千斤王」鄭家寬更悲情，曾上擂台被虐打9秒就倒地，網友還搞笑留言：「師徒一個樣，這下不用擔心本門絕學失傳了！」

鄭家寬遭擊敗影片請點此

近日馬保國出院後宣稱：「賽前渾身乏力很怪，一回家就打敗200多斤（約100公斤）弟子！」外界多認為，這位弟子或許就是鄭家寬。48歲的他，原本是名英語老師，卻熱愛練習中國武術，自稱結合太極、詠春之長，並向馬保國拜師，平常還能玩得轉40斤（約20公斤）石球，力量過人被稱為「石球哥」。

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鄭家寬遭網友起底，2018年上網公然挑釁柔術，5月底受邀赴瀋陽踼館，卻被現年37歲的業餘對手張龍狠狠修理，1分鐘內以十字固鎖倒在地，教練宣布比賽結束後，「千斤王」仍起身撲向張龍，又被裁判李世源裸絞制止。結下樑子的雙方，2個月後同登「勇士的榮耀」擂台，這回「石球哥」輸得更慘，開賽任由張龍掃踢加組合拳痛打，毫無還手之力被秒殺擊倒。賽後鄭家寬解釋，因為拉傷大腿，才無法施展功夫絕技，看過這段一面倒對決影音的網友則譏諷：「青出於藍！騙子教出來更大的騙子。」

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