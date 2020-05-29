羽球》魔鬼賽程！ 5個月狂打22站 BWF透露背後動機

對於下半年緊湊的「魔鬼賽程」，世界球后戴資穎須等團隊開會討論後才能做決定。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽球聯盟（BWF）日前公布下半年度調整後的賽程，5個月內要打22站，堪稱是「魔鬼賽程」，引發許多球員不滿。對此，世界羽球聯盟秘書長倫德（Thomas Lund）受訪時坦言，此舉對每個球員來說不是很公平，不會逼迫球員一定要參賽。

根據BWF所公布的賽程顯示，賽季將於8月11日超級100印度海德巴拉公開賽重啟，一路進行至12月，5個月共要比22站巡迴賽，幾乎每週都有比賽，賽程相當密集，引發眾多球員的反彈，印度名將賽娜和大馬混雙名將陳炳順也接連表達不滿。

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世界羽球聯盟秘書長倫德接受《印度時報》訪問時表示，這麼緊湊的賽程，要球員都參加是不可能的，他們有在討論強制球員參賽的規定，希望球員每站都打是不公平的，獲得共識後會再公布，倫德也強調，此舉是為了讓不同級別的球員，在這5個月都能參加比賽，多出增加收入的機會。

倫德也說，聯盟認為球員會選擇性參賽，有人可能打不到最後階段，就會選擇多參加一些賽事，而其餘有機會角逐奧運資格的選手，就會有選擇性的參賽，不可能會每週都有比賽。

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