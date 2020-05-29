NBA》20強布局重啟賽季 美記者爆料他是關鍵因素

美媒爆料聯盟為了讓Z.威廉森出賽，精心籌畫新賽制。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕隨著疫情趨緩，NBA目標在7月底或8月初復賽，而新賽制也成為外界所關注的焦點，聯盟正考慮一個僅由20隊角逐的季後賽附加賽方案，《ESPN》記者Brian Windhorst在節目上爆料，此舉很有可能是為了「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）所精心規劃的。

NBA有意規劃新賽制，包括取消東西部，直接取戰績前16名的球隊互相廝殺，另外也有效仿世界盃，首輪採小組賽模式，邀請20支球隊參賽，除了東西部8強外，另取戰績排名前9到12名的球隊，讓拓荒者、鵜鶘、國王和馬刺，仍有機會取得季後賽門票。

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Brian Windhorst近日前在播客節目上爆料，他已經有聽到一些風聲，聯盟相關人士認為這是一個精心設計的季後賽計畫，目的就是為了要讓Z.威廉森加入戰局，盼能透過他的高人氣為復賽增添一些熱度，不過Brian Windhorst也強調，「我不是說NBA已經確定了新方案，只是自己聽說有這樣的情況，不管怎樣，鵜鶘應該都會在參賽名單之內。」

19歲「杜克怪物」Z.威廉森以狀元之姿加盟鵜鶘，雖然開季因傷缺振，但回歸首秀技驚四座，還頻頻寫下紀錄，儼然成為鵜鶘自A.戴維斯（Anthony Davis）離開後的新看板球星，他本季出賽19場，場均繳出23.6分、6.8籃板，投籃命中率高達5成89。

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