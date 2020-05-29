MLB》波拉斯盼選手拒絕減薪 別幫球隊老闆紓困

超級經紀人波拉斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟要拚7月復賽，但勞資問題難解，雙方仍沒有共識。《美聯社》披露，超級經紀人波拉斯（Scott Boras）就建議客戶拒絕資方的減薪方案。這可能也是紅人隊投手鮑爾（Trevor Bauer）昨在推特發文批評波拉斯不要過度干涉的原因。

《美聯社》取得一封信件，波拉斯在文中寫道，選手們不應該改變3月26日大聯盟和球員工會的協議條款。這項協議要求選手們根據縮水賽季按比例減薪，大聯盟在本週二提出另一個方案，高薪選手將遭受大幅減薪。

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波拉斯在信中指出，「請記得，比賽沒有你們打不成，球員們不應該同意更進一步的減薪，來拯救球團老闆，要讓這些老闆從過去數年所賺的錢中拿出一部分，按照你們同意的比例付薪水，或者讓他們以球員們所創造的資產價值來借款。」

大聯盟新賽季開打日仍未定。（資料照，法新社）

波拉斯說，「如果這只是關於棒球，比賽開打可讓老闆們有足夠的錢付給選手、並經營球隊。老闆們現在的問題就是購買球隊、翻新球場、以及開發球場周圍土地時的借貸，大聯盟允許並鼓勵這種投資方式，因為這可提升球隊價值。」

波拉斯在信中提到小熊隊老闆里克斯（Tom Ricketts）家族購買球隊，以及重新開發主場瑞格利球場（Wrigley Field），他們都聲稱自己沒有獲利，但此舉讓家族資產增加，卻沒有分享給球員。波拉斯也要求旗下客戶，「當大聯盟要求進一步的讓步、延後付款時，請與您的隊友和其他球員分享這概念。」

紅人隊投手鮑爾。（資料照，美聯社）

鮑爾昨在推特上發文寫著，「聽了很多關於某個球員經紀人干預大聯盟球員工會的傳言，如果是真的，這些都只是謠言。我只有一件事要說，波拉斯，你可以代表你的客戶，不管你想怎樣，請把個人議題排除在工會事務之外。」似乎就是在暗指波拉斯這封信件。

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