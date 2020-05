NBA》盼哈登、魏少不再無冕 火箭總管眼中只有奪冠

火箭「雙星」哈登(左)、魏斯布魯克(中)。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕因武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情停擺的NBA賽季,日前頻傳好消息,本季有望在奧蘭多迪士尼旗下的複合式體育中心重啟,時間點可能定在7月底或8月初,加上近日傳出許多不同版本的復賽方案,球季「解凍」似乎指日可待,對此火箭總管莫雷(Daryl Morey)直呼,不論聯盟以何種形式復賽,球隊的目標非常明確,就是奪下總冠軍。

火箭總管莫雷。(資料照,美聯社)

縱然確切的復賽時間尚未定案,但許多消息指出,復賽後的賽制恐怕會出現大變革,包括取消東、西部,取戰績前16名的球隊互相廝殺,或是改採世界盃模式,首輪以小組賽方式進行,將由20支球隊參賽,除了東、西部8強外,讓戰績排名9到12的球隊,也有機會角逐季後賽門票。

針對諸多版本的復賽方案,火箭總管莫雷受訪時透露,不論以哪種形式復賽,球隊本季目標就是要拿下總冠軍,「我們會專注在總冠軍這個目標上,倘若最終無法實現的話,這將會令人非常失望,哈登(James Harden)是史上最偉大的球員之一,我的工作就是要讓他有一個很好的機會能夠奪冠,這點對魏斯布魯克(Russell Westbrook)來說也一樣。」

在本季停擺前,火箭在哈登與魏斯布魯克共組「MVP連線」率領下,打出40勝24敗的戰績,暫時位居西部第6。

GM Daryl Morey (@dmorey)on team's FaceBoook page,asked for his prediction for #Rockets in 2020: "We're focused on the title..Short of that will be disappointing.James is one of the all-time great players. My job is to give him the best chance to win the title-Same with Russell..” pic.twitter.com/LZAsGwRcmD