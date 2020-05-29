晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月

NBA》盼哈登、魏少不再無冕 火箭總管眼中只有奪冠

2020/05/29 09:59

火箭「雙星」哈登（左）、魏斯布魯克（中）。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情停擺的NBA賽季，日前頻傳好消息，本季有望在奧蘭多迪士尼旗下的複合式體育中心重啟，時間點可能定在7月底或8月初，加上近日傳出許多不同版本的復賽方案，球季「解凍」似乎指日可待，對此火箭總管莫雷（Daryl Morey）直呼，不論聯盟以何種形式復賽，球隊的目標非常明確，就是奪下總冠軍。

火箭總管莫雷。（資料照，美聯社）

縱然確切的復賽時間尚未定案，但許多消息指出，復賽後的賽制恐怕會出現大變革，包括取消東、西部，取戰績前16名的球隊互相廝殺，或是改採世界盃模式，首輪以小組賽方式進行，將由20支球隊參賽，除了東、西部8強外，讓戰績排名9到12的球隊，也有機會角逐季後賽門票。

針對諸多版本的復賽方案，火箭總管莫雷受訪時透露，不論以哪種形式復賽，球隊本季目標就是要拿下總冠軍，「我們會專注在總冠軍這個目標上，倘若最終無法實現的話，這將會令人非常失望，哈登（James Harden）是史上最偉大的球員之一，我的工作就是要讓他有一個很好的機會能夠奪冠，這點對魏斯布魯克（Russell Westbrook）來說也一樣。」

在本季停擺前，火箭在哈登與魏斯布魯克共組「MVP連線」率領下，打出40勝24敗的戰績，暫時位居西部第6。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.