NBA》盼哈登、魏少不再無冕 火箭總管眼中只有奪冠

火箭「雙星」哈登（左）、魏斯布魯克（中）。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情停擺的NBA賽季，日前頻傳好消息，本季有望在奧蘭多迪士尼旗下的複合式體育中心重啟，時間點可能定在7月底或8月初，加上近日傳出許多不同版本的復賽方案，球季「解凍」似乎指日可待，對此火箭總管莫雷（Daryl Morey）直呼，不論聯盟以何種形式復賽，球隊的目標非常明確，就是奪下總冠軍。

火箭總管莫雷。（資料照，美聯社）

縱然確切的復賽時間尚未定案，但許多消息指出，復賽後的賽制恐怕會出現大變革，包括取消東、西部，取戰績前16名的球隊互相廝殺，或是改採世界盃模式，首輪以小組賽方式進行，將由20支球隊參賽，除了東、西部8強外，讓戰績排名9到12的球隊，也有機會角逐季後賽門票。

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針對諸多版本的復賽方案，火箭總管莫雷受訪時透露，不論以哪種形式復賽，球隊本季目標就是要拿下總冠軍，「我們會專注在總冠軍這個目標上，倘若最終無法實現的話，這將會令人非常失望，哈登（James Harden）是史上最偉大的球員之一，我的工作就是要讓他有一個很好的機會能夠奪冠，這點對魏斯布魯克（Russell Westbrook）來說也一樣。」

在本季停擺前，火箭在哈登與魏斯布魯克共組「MVP連線」率領下，打出40勝24敗的戰績，暫時位居西部第6。

GM Daryl Morey （@dmorey）on team's FaceBoook page,asked for his prediction for #Rockets in 2020: "We're focused on the title..Short of that will be disappointing.James is one of the all-time great players. My job is to give him the best chance to win the title-Same with Russell..” pic.twitter.com/LZAsGwRcmD — Mark Berman （@MarkBermanFox26） May 28, 2020

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