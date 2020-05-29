韓職》主審拉弓姿勢超搶戲 外國網友直呼大聯盟該學習（影音）

KBO Umps getting in on the K Strut thing. pic.twitter.com/4iCYMq0DAN — Rob Friedman （@PitchingNinja） May 28, 2020

〔體育中心／綜合報導〕南韓職棒本月5日起閉門開打，並透過美國《ESPN》轉播，讓全美都能收看韓職比賽。昨天的韓華鷹與LG雙子之戰，主審拉弓姿勢彷彿像是在跳舞，這段畫面引起美網友議論，更有人認為大聯盟裁判該向韓職學習。

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韓華鷹35歲老將李性烈昨在2局下面對LG雙子洋投凱利（Casey Kelly），他站著不動吞三振，主審拉弓姿勢還採取「兩段式」，像是在跳舞，令外國網友們感到新奇，「裁判在跳舞」、「我喜歡看現在的裁判做像這樣的動作，一切都很有趣」、「愛死這動作，裁判是娛樂的一部分」、「我希望我們的裁判要看看阿」，還有外國網友說，「韓職快變成我最愛的聯盟了。」

這場比賽韓華鷹以0：3輸球，凱利主投6局賞10次三振無獅分摘下勝投，韓華鷹先發洋投薩普洛德（Warwick Saupold）6局失3分吞敗仗。韓華鷹本季戰績欠佳，以7勝14敗暫居聯盟第9名。

韓職裁判意外成為外國網友們的焦點。（資料照，美聯社）

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