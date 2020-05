MiLB》疫情重創小聯盟 球季恐取消、逾千名選手失業

美國職棒職棒受到疫情影響,導致球隊財務損失慘重。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕美國職棒職棒受到武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情影響,導致球隊財務損失慘重,小聯盟球隊的經營狀況更為險峻。根據《ESPN》指出,今天約數百名小聯盟選手遭裁員,小聯盟本季將面臨被取消的局面,而且這波疫情預計會導致逾千名選手失業。

《ESPN》報導,球隊官方人員表示,即便棒球沒有因疫情停賽,大多球員也會在春訓結束前被釋出。有消息人士指出,這波裁員的規模可能會超過千人,遭釋出的選手擔心自己的職業生涯會結束。除了球員外,近幾週以來,小聯盟老闆開始裁掉高層人員,理由是賽季取消。

請繼續往下閱讀...

所有的小聯盟球員可在4月和5月領到每週400美元,彌補因比賽取消的薪水損失,這400美元是由大聯盟所提供。不管球員們收入是多少,都是領相同的金額,但這對部分薪水較高的球員來說,意即可能減薪超過80%。

運動家本週宣布自6月1日起不再支付小聯盟球員每週400美金的薪水,引發外界批評。有8名球隊表示,他們會付小聯盟球員薪水至少到6月,而教士隊、水手隊則承諾付到8月底。

Across baseball, hundreds of minor league players were cut today and lost their jobs, sources tell ESPN. Hundreds more will be released over the next week. In the end, upward of 1,000 players could see their baseball careers end. The minor leagues have simply been devastated.