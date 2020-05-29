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MiLB》疫情重創小聯盟 球季恐取消、逾千名選手失業

2020/05/29 10:37

美國職棒職棒受到疫情影響，導致球隊財務損失慘重。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒職棒受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，導致球隊財務損失慘重，小聯盟球隊的經營狀況更為險峻。根據《ESPN》指出，今天約數百名小聯盟選手遭裁員，小聯盟本季將面臨被取消的局面，而且這波疫情預計會導致逾千名選手失業。

ESPN》報導，球隊官方人員表示，即便棒球沒有因疫情停賽，大多球員也會在春訓結束前被釋出。有消息人士指出，這波裁員的規模可能會超過千人，遭釋出的選手擔心自己的職業生涯會結束。除了球員外，近幾週以來，小聯盟老闆開始裁掉高層人員，理由是賽季取消。

所有的小聯盟球員可在4月和5月領到每週400美元，彌補因比賽取消的薪水損失，這400美元是由大聯盟所提供。不管球員們收入是多少，都是領相同的金額，但這對部分薪水較高的球員來說，意即可能減薪超過80％。

運動家本週宣布自6月1日起不再支付小聯盟球員每週400美金的薪水，引發外界批評。有8名球隊表示，他們會付小聯盟球員薪水至少到6月，而教士隊、水手隊則承諾付到8月底。

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