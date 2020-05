NBA》隊友噴喬丹垃圾話就被交易 退役球星爆料巫師秘辛

「籃球之神」喬丹(左)。(資料照,路透社)

〔體育中心/綜合報導〕在1997-98賽季幫助公牛奪下隊史第二度三連霸後,「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)曾選擇二度退役,但過了三年之久,喬丹在2001-02賽季二度復出改披巫師球衣,雖然當時年屆39歲的喬丹身手不如以往,不過喬丹在球隊中還是有著無比的影響力,當時效力巫師的退役球星「鐵面人」漢米爾頓(Richard Hamilton)就在節目上爆料,曾有位隊友在練習時對喬丹噴垃圾話,結果幾個月後就被交易了。

退役球星「鐵面人」漢米爾頓(左)。(資料照,美聯社)

漢米爾頓在播客(Podcast)節目《ALL THE SMOKE》中爆料,當他生涯早期效力巫師時,有位隊友名叫普羅菲特(Laron Profit),曾在球隊練習時對喬丹講些垃圾話,這樣的後果就是在幾個月後被交易到別隊。

請繼續往下閱讀...

漢米爾頓說道:「某次練習時,普羅菲特在一次與喬丹的對位上佔有優勢,結果普羅菲特竟對喬丹說『你那老屁股的膝蓋是守不住我的』,後來幾個月之後,普羅菲特被交易至魔術隊。」

雖然無法得知普羅菲特被交易,與喬丹是否有直接的關聯性,但喬丹在宣布二度復出前,曾短暫當過巫師隊的籃球事務部總裁,掌管球隊的運營,由此可知,喬丹在巫師內部有著一定的影響力。

Richard Hamilton said Laron Profit once got the better of Michael Jordan on one possession in a Wizards practice and told MJ “You can't guard me with them old-ass knees."



A few months later Michael Jordan traded Laron Profit to the Orlando Magic



(All The Smoke) pic.twitter.com/8nU8WiXYG3