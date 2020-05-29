NBA》隊友噴喬丹垃圾話就被交易 退役球星爆料巫師秘辛

「籃球之神」喬丹（左）。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕在1997-98賽季幫助公牛奪下隊史第二度三連霸後，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）曾選擇二度退役，但過了三年之久，喬丹在2001-02賽季二度復出改披巫師球衣，雖然當時年屆39歲的喬丹身手不如以往，不過喬丹在球隊中還是有著無比的影響力，當時效力巫師的退役球星「鐵面人」漢米爾頓（Richard Hamilton）就在節目上爆料，曾有位隊友在練習時對喬丹噴垃圾話，結果幾個月後就被交易了。

退役球星「鐵面人」漢米爾頓（左）。（資料照，美聯社）

漢米爾頓在播客（Podcast）節目《ALL THE SMOKE》中爆料，當他生涯早期效力巫師時，有位隊友名叫普羅菲特（Laron Profit），曾在球隊練習時對喬丹講些垃圾話，這樣的後果就是在幾個月後被交易到別隊。

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漢米爾頓說道：「某次練習時，普羅菲特在一次與喬丹的對位上佔有優勢，結果普羅菲特竟對喬丹說『你那老屁股的膝蓋是守不住我的』，後來幾個月之後，普羅菲特被交易至魔術隊。」

雖然無法得知普羅菲特被交易，與喬丹是否有直接的關聯性，但喬丹在宣布二度復出前，曾短暫當過巫師隊的籃球事務部總裁，掌管球隊的運營，由此可知，喬丹在巫師內部有著一定的影響力。

Richard Hamilton said Laron Profit once got the better of Michael Jordan on one possession in a Wizards practice and told MJ “You can't guard me with them old-ass knees."



A few months later Michael Jordan traded Laron Profit to the Orlando Magic



（All The Smoke） pic.twitter.com/8nU8WiXYG3 — NBA Central （@TheNBACentral） May 28, 2020

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