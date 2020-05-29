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MLB》疫情重擊營運 美記者爆料：部分球團今年不想玩

2020/05/29 12:03

大聯盟計劃7月初復賽，但勞資雙方仍未達到共識。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟目標7月初開打，但勞資雙方卻因為薪資及收益分帳方式，談判陷入僵局。《ESPN》權威記者帕桑（Jeff Passan）透露，由於疫情期間閉門開打損失慘重，有部分球團老闆希望本季賽季能夠取消。

大聯盟在美國時間週二的減薪方案中，高薪選手將面臨大幅度的減薪，對此球員工會今天也向大聯盟提出方案，比賽場次將從原本縮減的82場提高到至少100場，而薪資則是按照3月26日的協議條款，按比例減薪，勞資雙方仍在交涉當中，目前仍未達到共識。

《ESPN》記者帕桑今在節目上透露，有些球隊老闆不願樂見本季復賽，因為他們擔心若是重啟賽季，閉門開打就沒有票房收入，周邊商品、店家或合作廠商都會受到影響，將會賠上更多的金錢，「我相信球員是真心想要打球，不過有些老闆卻不這麼想，他們不想付出太多，精打細算下就怕損失太多，他們寧越見到今年球季被取消掉。」帕桑說道。

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