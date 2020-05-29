棒球》爸媽坐擁30座大滿貫冠軍 小阿格西只想打滿貫砲

網壇名將阿格西之子Jaden Agassi。（取自LVR推特）

〔記者倪婉君／綜合報導〕他的爸媽都是網壇傳奇，一共拿了30座大滿貫單打冠軍，但大聯盟官網今天專文報導，18歲的傑登．阿格西（Jaden Agassi）卻對網球沒有興趣，他只想轟出屬於自己人生的滿貫砲。

「我熱愛棒球，也喜愛隊友，並享受跟兄弟們一起奮戰的感覺。每場比賽都有一連串新的挑戰，我真的很喜歡那種破解的感覺。」傑登．阿格西的父母是網壇「金滿貫」傳奇佳偶，父親阿拉西拿過8座男單大滿貫單打冠軍，母親葛拉芙更坐擁22座女單大滿貫，但他自己不喜歡單打獨鬥，熱愛團隊合作的感覺。

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這對網壇神雕俠侶也沒有阻擋兒子的棒球路，讓他在LVR棒球學院留下傑出成績表現後，今年秋天將進入名校南加州大學繼續他的「二刀流」。小阿格西儘管投球的右手已動過Tommy John韌帶置換手術，但他不管在投手丘，或是三壘守備防區，都展現優異的運動天賦。

今年大聯盟選秀受到疫情影響輪次減至5輪，但小阿格西只將選秀視為備案的「B計畫」，因為他知道在動手術之後，還必須拿出表現證明自己，但他有信心有朝一日能在棒球場上發光，「我從父母身上學到工作態度，對我來說在小小年紀就能得到如此薰陶是一大福氣，也讓我領會到成為某一領域的佼佼者需要多大的努力。」

小阿格西的潛力也有目共賭，獲大聯盟球隊的內部評估他擁有原始的天生神力，在投手丘和打擊區都一樣很有力量。他被視為內華達州的頂級新秀，除了可以輕鬆丟出90英里以上球速，在內野的傳球守備也很好。

儘管小阿格西目前仍是「二刀流」，但看在父親阿格西眼裡，「從客觀角度來看，他對於比賽展現出的沉穩和控制能力，似乎能在投手丘上發光。」擔任小阿格西教練長達10年的前小聯盟投手葛洛索，也認同阿格西的觀點，他認為小阿格西具備投手的人格特質，除了能在投手丘上保持鎮定，還擁有絕佳的牽制能力。

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