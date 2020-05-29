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韓職》不尊重對手？ 斗山熊球星爭議打擊動作有原因

2020/05/29 14:12

〔體育中心／綜合報導〕南韓職棒斗山熊球星吳載元日前在比賽中打擊時，他在對方投手的投球動作起動後，直接解開打擊姿勢，這個具有爭議性的打擊動作，吸引美國網友們關注。但根據韓媒報導，吳載元是不滿對手在休息區嘲諷他。

吳載元在26日比賽的2局下面對SK飛龍先發朴鍾勳，當對方丟第一顆球時，吳載元就解開打擊姿勢，退出打擊區，球棒還瀟灑地放下，而朴鍾勳則是投出壞球。《朝鮮日報》報導，從第二顆球開始，吳載元就恢復正常的打擊姿勢，沒有再做出爭議動作。

27日的比賽前，吳載元接受訪問時不願多談，僅說這是有原因，「但我認為這件事最好不要說。」但吳載元的爭議動作仍遭許多南韓網友批評，認為不尊重對手。

朝鮮日報》指出，經兩隊的隊職員了解，主因是吳載元在準備打擊時，對手休息區發出噓聲，也就是有垃圾話出現。吳載元是因為聽到對手休息區發出的聲音，才解開打擊動作。由於韓職目前為閉門比賽，球場內相當安靜，因此對手休息區的講話都能聽得很清楚。

事後SK飛龍隊的資深選手在了解情況後，向吳載元道歉。

吳載元。（資料照，記者陳志曲攝）

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