NBA》無人能阻擋火箭1994年奪冠 巫師主帥大讚歐拉朱萬

火箭傳奇中鋒「大夢」歐拉朱萬。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛風光奪下隊史首度三連霸後，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）卻突然宣布退休，讓公牛在1993-94賽季不再獨霸聯盟，該季最終由傳奇中鋒「大夢」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）領銜的火箭高捧冠軍金盃，對此當時火箭奪冠班底、現任巫師主帥布魯克斯（Scott Brooks）也直呼，沒有人能夠在當年阻止火箭奪冠，即便喬丹沒退休的話，火箭也會在總冠軍賽擊敗公牛。

巫師主帥布魯克斯。（資料照，美聯社）

布魯克斯日前在播客（Podcast）節目《Wizards Talk》中表示，即使是有喬丹坐鎮的公牛，也無法在1994年擊敗火箭，「公牛與歐拉朱萬的對決永遠不會有答案，我可以很簡單的講出這句話，因為這都是假設性的議題，但我認為公牛在1994年的總冠軍賽不會擊敗我們。」

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布魯克斯強調，「以現今的情況來看，球隊在2年之間可以發生很大的變化，但對於1994年的火箭、歐拉朱萬來說，就好像命中注定一樣，歐拉朱萬主宰了比賽，我從未見過有人在每場比賽的第4節都能展現強大的宰制力，我甚至不認為他投籃會失手，更不用說失誤這方面了，他能掌控攻守兩端的局勢。」

歐拉朱萬在1993-94賽季，總計出賽80場，場均貢獻27.3分、11.9個籃板、3.6次助攻，另外還能送出3.7次阻攻，投籃命中率為52.8％，不僅奪下該季年度MVP，更在總冠軍賽與尼克血戰7場後率領火箭奪冠，抱走總冠軍賽MVP的殊榮，隔年也幫助火箭擊敗魔術完成二連霸。

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