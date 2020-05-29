NBA》小孩才做選擇！安東尼挺好友：喬丹很棒但也要肯定詹皇

安東尼稱讚喬丹是史上最棒，但也可以多給詹姆斯一點肯定。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony ）近期在接受《CBS Sports 》訪問時，聊到關於近期喬丹（Michael Jordan）和詹姆斯（LeBron James）的競爭時，忍不住為好兄弟詹皇抱屈，認為在讚賞喬丹為天下第一人時，也可以多給詹姆斯一點肯定。

近期隨著喬丹紀錄片《最後一舞》熱映，掀起一股史上最佳球員之爭的討論風潮，對於大家比較球員，爭論誰強誰弱的狀況，安東尼認為這就是「理髮廳裡的閒聊」，自己並不喜愛這個話題。

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「我會這麼說是因為每當我們爭論，就不能好好欣賞眼前的東西，我是覺得為何不能感激每個對比賽有貢獻的人？」雖然安東尼不喜愛這類的討論，但他也不否認，喬丹確實是史上最偉大球員的說法，只是他希望給詹姆斯的表現多點肯定。

「喬丹是GOAT，也是史上最棒的球員，這我們都同意，但為什麼我們不能在承認這件事的同時，也讚賞一下詹姆斯呢？我們為何不能說，喬丹很棒、詹姆斯很棒、布萊恩很棒，總是要爭論，到底該選擇哪一個。」安東尼在2003年加盟喬丹品牌後，和喬丹維持著不錯的關係，而他跟詹姆斯則是從高中時期一起打球，對於這兩位近代最有影響力的球員並不陌生，安東尼認為，兩人是完全不同類型的球員，也無法拿來做比較。

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