NBA》好友遭白人警察壓脖身亡 前NBA球星淚訴：你殺了我兄弟

NBA前球星傑克森。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕美國46歲的黑人男子佛洛伊德（George Floyd），日前遭到白人警察以膝蓋壓住脖子制伏長達7分鐘後不治身亡，前NBA球星傑克森（Stephen Jackson）今出面控訴，認為白人警察殺了自己的好友。

傑克森和佛洛伊德在多年前經朋友介紹認識，也是多年好友，尤其兩人相像的外表還被朋友開玩笑問說：「你們的父親是誰？」

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傑克森表示，自己都說兩人是雙胞胎，感情一直不錯，以前到休士頓的第一件事就是找他見面，對於失去了真摯的好友感到相當難過，「身為一個職業運動員，總是有人濫用你的友情，而他是真正支持我的人之一。」

回憶事發當天的情況，傑克森表示，當下看到照片以為是其他黑人被白人警察制伏，並未多想，直到收到其他人的訊息才驚覺是自己的朋友，「當我在街上看到無家可歸的人，卻無法幫助他們，會感到相當難過，但現在我看到我朋友因為偽鈔而在電視上被殺害，這真的摧毀了我。」

佛洛伊德在被警察壓制時痛苦喊叫，自己快無法呼吸，卻無法獲得外界幫助，看到這令人難過的一幕，傑克森解釋：「我同樣是黑人，我知道佛洛伊德那樣做是在尋求幫助，除非我們知道問題，或是我們生命處在危險當中，否則不會那樣大吼大叫。」

在 Instagram 查看這則貼文 Stephen Jackson Sr.（@_stak5_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 26 日 下午 7:04 張貼

46歲非裔男子佛洛伊德，日前遭白人員警以膝蓋壓制頸部至少7分鐘後，送醫不治。（資料照，法新社）

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