NBA》阻止喬丹與米勒上演全武行 前公牛後衛解釋原因

「籃球之神」喬丹。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）紀錄片《The Last Dance》引起廣大迴響，連帶喬丹生涯的許多勁敵也被外界熱議，包括曾與喬丹爆發肢體衝突的溜馬傳奇大嘴米勒（Reggie Miller）再度成為話題焦點，當回顧喬丹與米勒在1993年的衝突畫面時，可以看到一位球員奮不顧身的衝向喬丹與米勒之間，試圖阻止兩人的火爆場面，這人就是公牛後衛阿姆斯壯（B.J. Armstrong），他也在受訪時透露當下的想法。

溜馬傳奇大嘴米勒。（資料照，美聯社）

時間回到1992-93賽季，公牛在某次與溜馬交手時，喬丹與米勒爆發激烈紛爭，兩人先是口角對嗆再度肢體衝突，眼看要繼續上演全武行，這時阿姆斯壯第一時間打斷了兩人的紛爭，一把抱住米勒往後走，加上其他隊友也拉開喬丹的情況下，這才平息兩人的火花。

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事隔至今，阿姆斯壯今日在播客（Podcast）節目上再度被問及此事，主持人Tate Frazier指出當下阿姆斯壯抱住米勒的決定是否正確，阿姆斯壯回應：「我明白你的意思，但如果你回到那一刻，你就會明白接下來會發生某種程度的肢體衝突，而你要做的就是確保你的隊友永遠不會受傷。」

值得一提的是，喬丹也在紀錄片中回顧了這段衝突，當看完衝突影片後，喬丹打趣說道：「別把他往後抱了，就讓他來吧。」

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