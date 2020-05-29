玉山盃》高中才接受正規訓練 沙子宸4局好投助彰化止8連敗

彰化縣沙子宸。 （記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕歷經梅雨季兩度攪局，玉山盃今早總算點燃戰火，A組首戰彰化縣靠鄭舜隆敲致勝安打，加上高一投手沙子宸後援4局無失分好投，終場以3：2擊敗花蓮縣，中止玉山盃跨屆8連敗。

兩隊前5局戰成2：2平手，鄭舜隆在7局下敲出致勝安打，從6局上就登板的沙子宸，一路封鎖花蓮縣至終場。

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彰化縣鄭舜隆擊出關鍵安打。 （記者劉信德攝）

沙子宸去年就讀彰化藝中才開始接受正規訓練，雖然國小5年級就接觸棒球，僅是玩票性質，反倒參加足球隊，國中也只有參加社區球隊，每週僅練1次球，當時最快球速123公里。

沙子宸指出，國二原本考慮打科班，台北重慶國中沒有轉學名額，只能參加外面的社區棒球隊，由於玩出成就，加上經由教練介紹才得以進入彰藝，如願接受科班訓練。

彰化縣鄭舜隆擊出關鍵安打，護送隊友得分，全隊欣喜若狂。 （記者劉信德攝）

彰化縣總教練劉政儐指出，當時經由朋友介紹挖掘到這位投手，「長得高，協調性不錯，唯獨太瘦了，體重才60初頭。」

才接受科班訓練不到一年，沙子宸最快球速已提升至136公里，他認為關鍵在體能訓練，「科班教得比較深，每天都在練習，教練也會幫忙看投球動作，社團就沒教這麼多。」

身高188公分、體重62公斤，身材高瘦卻不限制球速，日職羅德隊第一指名佐佐木朗希給了沙子宸啟發，「他也是高高瘦瘦，球速卻可以投到這麼快。」

花蓮縣總教練劉義傳認為，沙子宸可以當作其他學生榜樣，這是很好的現象，練球永遠不嫌晚，只要有熱情，接受好的方法，也能跟上其他從小接受科班的球員。

彰化縣以1分之差擊敗花蓮，全隊開心慶賀。 （記者劉信德攝）

彰化縣以1分之差擊敗花蓮，全隊開心慶賀。 （記者劉信德攝）

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