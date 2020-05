MLB》前明星重砲「CarGo」遭釋出？ 知名記者搞烏龍

前洛磯明星重砲「CarGo」岡薩雷茲。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕前洛磯明星重砲「CarGo」岡薩雷茲(Carlos Gonzalez)今年季前和水手隊簽下小聯盟合約,但受到武漢肺炎(新型冠狀病毒疾病,COVID-19)影響,球季遲遲無法開打,大聯盟資深記者海曼(Jon Heyman)先前在推特上指出,水手隊已經釋出岡薩雷茲,不過稍早他發文表示,岡薩雷茲並未遭到釋出,他也為此道歉。

現年34歲的岡薩雷茲,他上季待在印地安人和小熊隊,整季出賽45場僅3轟、10打點,打擊率2成,多項數據創生涯最差。岡薩雷茲季前和水手簽小聯盟約,他在春訓出賽9場,22打數敲6安,有2打點,打擊率0.273。

岡薩雷茲生涯在大聯盟12個球季,累積234轟、785分打點,平均打擊率0.285。岡薩雷茲曾在2010年奪得打擊王、安打王。

此外,《西雅圖時報》記者迪維許(Ryan Divish)指出,水手隊雖然已釋出逾30名小聯盟球員,但在今年球季結束前,水手隊會繼續付每週400美元的補貼金給非40人名單內的球員,若小聯盟賽季開打,選手將會恢復正常薪資。

Carlos Gonzalez has not been released by the Mariners I am now told. My apologies for jumping the gun.