MLB》前明星重砲「CarGo」遭釋出？ 知名記者搞烏龍

前洛磯明星重砲「CarGo」岡薩雷茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前洛磯明星重砲「CarGo」岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）今年季前和水手隊簽下小聯盟合約，但受到武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，球季遲遲無法開打，大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）先前在推特上指出，水手隊已經釋出岡薩雷茲，不過稍早他發文表示，岡薩雷茲並未遭到釋出，他也為此道歉。

現年34歲的岡薩雷茲，他上季待在印地安人和小熊隊，整季出賽45場僅3轟、10打點，打擊率2成，多項數據創生涯最差。岡薩雷茲季前和水手簽小聯盟約，他在春訓出賽9場，22打數敲6安，有2打點，打擊率0.273。

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岡薩雷茲生涯在大聯盟12個球季，累積234轟、785分打點，平均打擊率0.285。岡薩雷茲曾在2010年奪得打擊王、安打王。

此外，《西雅圖時報》記者迪維許（Ryan Divish）指出，水手隊雖然已釋出逾30名小聯盟球員，但在今年球季結束前，水手隊會繼續付每週400美元的補貼金給非40人名單內的球員，若小聯盟賽季開打，選手將會恢復正常薪資。

Carlos Gonzalez has not been released by the Mariners I am now told. My apologies for jumping the gun. — Jon Heyman （@JonHeyman） May 29, 2020

（更新時間：18：58）

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