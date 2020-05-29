網球》左手劍柯娃技高一籌 捷克表演賽強壓自家人封后

柯薇妥娃在捷克表演賽封后。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕世界職業網壇因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐，至少停擺至7月底，不過捷克已率先在國內舉辦表演賽，兩屆溫布頓冠軍「左手劍」柯薇妥娃（Petra Kvitova）技高一籌，2個6：3擊敗了穆霍娃（Karolina Muchova），強勢贏得冠軍，也證明其身手未受疫情休兵影響。

歐洲疫情逐漸趨緩，捷克網協考量選手近期仍無法出國，特地協調整合在首都布拉格舉辦對抗賽，包括柯薇妥娃、穆霍娃、普利絲可娃（Karolina Pliskova）、史崔可娃（Barbora Strycova）、西妮亞可娃（Katerina Siniakova）、克雷茨可娃（Barbora Krejcikova）等名將共襄盛舉，捷克網協主席卡德卡（Ivo Kaderka）表示，賽事收入全數捐出做抗疫用途。

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目前世界女單排名12的柯薇妥娃（Petra Kvitova），克服開賽先遭破發1：3落後，隨及調整強勢反撲，連破帶保横掃5局先馳得盤。次盤「左手劍」乘勝追擊，強勢突破3：0開局，儘管第7局柯娃出點狀況，意外遭到穆霍娃破發，不過她立馬回穩反破滅火，順勢再保直落2鎖定勝利。

柯薇妥娃。（法新社）

穆霍娃。（法新社）

柯薇妥娃。（歐新社）

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