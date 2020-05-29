NBA》替畢爾成明星賽遺珠抱屈 巫師主帥有疑問

巫師球星畢爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師球星畢爾（Bradley Beal）本季在場上表現更上層樓，場均能貢獻30.5分，位居聯盟得分排行榜第二名，得分能力非常恐怖，攻擊手段也很多元，但可惜的是，畢爾本季成為明星賽的遺珠之憾，無緣連續三年入選明星賽，對此巫師主帥布魯克斯（Scott Brooks）也替子弟兵抱屈，他要對所有認為畢爾不夠格入選明星賽的教練提出疑問。

巫師主帥布魯克斯。（資料照，美聯社）

布魯克斯日前接受《NBC Sports Washington》記者Chase Hughes採訪時，談到畢爾本季成為明星賽遺珠的事，布魯克斯也對沒有投票給畢爾，讓他無緣明星賽的教練提出反問，「如果你不認為他是明星球員的話，那為什麼每次和我們比賽時，你們都要對畢爾進行包夾。」

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值得一提的是，布魯克斯更直呼畢爾是聯盟中最好的球員之一，「他確實是聯盟中最好的球員之一，他擁有全能球風，不是只有擔任後衛角色，在過去三年裡，他在比賽中取得很大進步，他每年都在變得更好。」

在停賽前，畢爾本季出賽57場，場均得到30.5分、4.2個籃板、6.1次助攻，投籃命中率為45.5%、外線命中率達到35.3%。

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