電競》承認中國是「瘟疫之源」？ 韓選手此舉讓小粉紅大崩潰

Canna在選角時亮出在中國全名為「瘟疫之源」的角色圖奇。（圖片擷取自twitch）

〔體育中心／綜合報導〕昨日《英雄聯盟》季中賽，中國LPL與韓國LCK的對戰中，最後一場由韓國隊T1與中國隊TES的比賽中，T1上路選手Canna在選角階段時亮出遊戲內的角色圖奇，此舉引發中國網友玻璃心碎，認為是在挑釁中國。

該場比賽由TES逆轉擊敗T1，不過網友賽後的重點並非勝敗，而是Canna賽前的這個舉動，中國網友在虎噗上發文指出自己在Canna選角時看到圖奇時開始咒罵該選手。」

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他表示，「去看看圖奇這個英雄的全名（瘟疫之源圖奇），再結合當下時代背景，再回過頭來看這個人的行為，反正我著實被噁心到了。」同時他認為Canna此舉並非無意，而是「極為敏感且含有侮辱意味的行為」。

該則貼文引發眾多迴響，討論串已多達260頁，許多人中國網友都認為Canna是故意在武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發期間，選擇圖奇來嘲諷中國人。

不過台灣網友也對此嘲諷，「口口聲聲說不是中國肺炎的，結果又自己這樣覺得。」、「不是說肺炎發源地不在中國嗎，那你們在氣什麼？」、「所以你們自己也覺得自己是瘟疫之源囉？」

中國網友對於昨日T1的舉動討論相當熱烈。（圖片擷取自虎撲）

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