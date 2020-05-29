日職》阪神火球男遲到遭降二軍 監督曝「全體已對他失去信任」

藤浪晉太郎。（資料照，取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎26歲投手藤浪晋太郎是首例感染武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）的日職選手，他在康復後投入練習，日前實戰面對5人賞出4K，獲阪神監督矢野輝弘盛讚，不料今因遲到就遭球隊下放二軍，而矢野監督在接受日媒訪問時則指出，會毅然決然讓他下二軍，是因為藤浪的行為已經「讓全體對他失去信任了」。

藤浪晋太郎是在3月14日多人聯誼後，向球團表示有出現味覺異常的症狀，就醫後26日確診感染武漢肺炎，最早藤浪願意公布自己名字的行為，引來網友讚揚，不過隨著聚會當天消息一一流出，隊友伊藤隼太、長坂拳彌先也後確診感染，讓他瞬間成為淪為過街老鼠，經過治療3人的身體都恢復健康，先前藤浪也為自己輕率的行為，公開在記者會上向隊友及外界道歉。

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而藤浪在4月26日首次展開自主訓練，5月19日參加球隊在甲子園球場的練習，並在24日的實戰中面對5個人次，賞出4次三振，阪神監督才以「這是充滿活力的投球」稱讚藤浪的表現，不料昨天球隊訓練藤浪卻大遲到，讓矢野監督氣到直接將他降二軍。

「因爲肺炎的關係，球隊全部的訓練都已經延遲，昨天教練、球員們在努力想重新振作時，卻因為遲到讓訓練又因此延後，這讓大家都覺得非常遺憾，也讓藤浪失去了全隊的信任，」矢野監督在接受《體育報知》訪問時解釋道，「因爲是在這裏（一軍），大家都希望隊友們都是用同樣認真的心態去看待比賽，雖然人總是有失誤的時候，但我只能說這已經不是他（藤浪）的第一次了。」

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