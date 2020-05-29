玉山盃》先發6局飆7K無失分 選秀熱門林子崴卻不滿意

新北10號林子崴。 （記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕玉山盃衛冕軍新北市隊先發投手林子崴，今天先發6局7K無失分，加上7局突降大雨，提前裁定新北以4：0擊敗屏東縣，但林子崴卻對自己的表現不滿意。

穀保左投林子崴是中職選秀熱門，今在各隊球探面前玉山盃初登板，前3局僅因1次觸身球、1次不死三振，遭對手攻上壘包，4局上才被敲出1支安打，但5、6局都以3上3下結束，總計87球投完6局，被敲1支安打，有7次三振，無失分。

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新北市總教練周宗志指出，林子崴此役用球數過多，可能因為上週幾乎都在下雨，調整的感覺還不是很好，像搶好球的球數和引誘球都不太理想，不過在玉山盃因雨兩度延賽情況下，整體內容還算可以接受。

林子崴也指出，前幾天都在下雨，還沒有辦法適應比較高強度的投球，優勢沒有完全展現出來。

玉山盃是選秀前最後一個高中盃賽，中職各隊密切關注。林子崴說，或多或少會有影響，「會想去突破，但現階段要突破很難，只能先求穩定表現。」

穀保有不少球員因超齡無法參加玉山盃，球隊組成有3名鶯歌工商和1名秀峰高中球員。其中，鶯歌高偉倫今擔任二棒二壘手，首戰就有雙安演出，還跑回2分。

周宗志指出，高偉倫守備能力沒問題，補足內野空缺，因擊球率高，讓他擔任助攻型二棒。高偉倫認為，聯隊競爭性更大，但要扛起壓力，「希望打守穩定，心理素質再加強。」

新北10號林子崴。 （記者劉信德攝）

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