NBA》Kobe是我當教練的唯一原因！湖人助教難忘他的影響力

布萊恩。（資料照，歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人助理教練漢迪（Phil Handy）日前接受《ClutchPoint》節目採訪時提到過去和布萊恩共事的日子，也認為布萊恩是讓他成為NBA教練的很大原因之一。

「兄弟，我很喜歡這件事。」回憶過去和布萊恩合作的日子，漢迪說：「這是我成為NBA教練的唯一原因，布萊恩就是那個原因，當時我還有任職其他教練工作的機會，但我沒有興趣。」

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漢迪透露，自己一直希望能成為最好的教練，在這個過程當中，他把與布萊恩合作以及了解他，視為最大挑戰，「這是我為湖人工作的最大動力，他是一個積極的競爭者，也是和喬丹相提並論的人，他想要競爭，並透過這些競爭讓自己進步。」

漢迪認為，和布萊恩相處的那些時光，具有很大的教育意義，他也是在這段期間，真正看到那些偉大的球員在賽場上樣貌，以及他們為了成功所做的一切。

至於外界總是會拿喬丹、布萊恩以及詹姆斯做比較，漢迪說：「這3個傢伙和其他偉大球員的職業道德都是很瘋狂的。」他和布萊恩、詹姆斯都曾密切相處過，他說：「布萊恩和詹姆斯有很多共通點，在於他們如何解讀比賽、籃球智商還有怎麼研究對手，不斷努力讓自己變得更強大。」

漢迪在2011-2013年時擔任湖人助教，後來曾前往騎士、暴龍，現在又回鍋紫金大軍任教。

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