NBA》 誰是尼克隊新教頭？ 前灰狼主帥呼聲最高

前灰狼總教練希波鐸。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕曾被報導想要率領尼克隊的NBA前灰狼總教練希波鐸（Tom Thibodeau），目前看來離他的目標越來越近。據《The Athletic》報導，希波鐸是目前尼克隊最可能的新教頭人選。

尼克代理總教練米勒。（資料照，美聯社）

原先暫代尼克總教練職務的米勒（Mike Miller），是接替12月被炒掉的總教練茲戴爾（David Fizdale），然而米勒從當初慘不忍睹的4勝18敗接手至今，尼克的戰績依舊沒有明顯起色，停賽前仍以21勝42敗，排名東部倒數第4，尼克目前仍在接下來幾個禮拜之中，會繼續為了新教頭所苦。

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前灰狼總教練亞特金森。（資料照，美聯社）

62歲的希波鐸，擁有8年的NBA球隊執教經歷，曾6次率隊晉級季後賽，而他1990年進入NBA執教第一份工作就是在灰狼擔任助理教練，2010年開始則在公牛執教，直到2016年後又重新回到明尼蘇達，生涯的執教戰績是352勝246敗。

而除了希波鐸外，3月離開籃網的亞特金森（Kenny Atkinson）也是新教頭的人選之一。據悉，尼克隊和他們的總管羅斯（Leon Rose）預計將在未來幾週內決定他們的新教頭，不過《The Athletic》也指出，物色新教頭的時間表，可能仍得視NBA如何重啟本季球賽來做出調整。

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