網球》國際賽停擺 謝淑薇胞妹謝語倢自製教球招生海報

無比賽獎金收入，謝語倢一度想要透過教球賺錢，甚至已自製海報招生。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕防疫盃網球賽在台北網球中心續戰，謝語倢今在單打16強以8：6險勝從會外賽晉級的王兆宜，目前投身紀錄片拍攝的她笑說：「真是失策，沒把握難得的出賽機會，應該要聯絡拍攝單位來才對！」

謝語倢透露，去年底有片商主動聯繫，提出拍攝紀錄片的需求，豈料因武漢肺炎疫情影響，職業網賽停擺至7月底，現在想拍攝場上比賽畫面時也陷入困難。

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事實上，謝語倢現今征戰職業網賽主攻雙打，單打客串為之，現世界雙打排名135名，她2月才在ITF（國際網總） 京都女網賽拿下女雙亞軍，本週出賽防疫盃選擇雙線出擊，首戰單打打得異常辛苦，她自嘲：「其實我還是比較喜歡雙打，畢竟單打真的太累了。」

由於國際賽停擺，現在只能留在台灣備戰，謝語倢有空也會跟女雙世界排名第一的姊姊謝淑薇練球，也因為無比賽獎金收入，她一度想要透過教球賺錢，甚至已自製海報招生。

至於先前ATP和WTA發起的救助金計畫，謝語倢可望領取5200美元（約15.5萬台幣）的補助金，填補現在無比賽獎金收入之苦，她倒是大剌剌笑回，「我有聽說這件事，好像真的有收到，只是信都是英文，我可能沒看完整封信。」

謝語倢。（網協提供）

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