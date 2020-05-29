NBA》放話罷賽引議論 拓荒者一哥急滅火

里拉德。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕先前聯盟有復賽打算，但有美媒爆料，屆時不是所有球隊都能參賽，像勇士等無緣季後賽的球隊，恐怕打完例行賽就得提前放暑假。拓荒者明星後衛里拉德（Damian Lillard）日前率先開砲，表示聯盟若是讓他們把剩下例行賽打完就放假，那他絕對不會上場比賽。但此話一出就遭議論是否要罷賽，讓他也急忙出來澄清，自己是被斷章取義。

先前有美媒爆料，為避免占用檢驗量能、減少感染風險，屆時聯盟恐怕不讓所有30支球隊參與，戰績太差者將直接結束球季，但是對排在東西部第9或第10名，原本還有機會一拚季後賽門票的4支球隊來說可能是最不樂見的結果。而當時拓荒者一哥里拉德受訪時就跳出來說：「如果賽季重啟，我們確定沒有機會進入季後賽的話，我仍然會和球隊在一起努力訓練，但是比賽期間，我會坐在板凳上，我只會待在板凳上，絕對不會上場！」

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截至停賽前，拓荒者打出29勝37敗暫居西部第9，與第8的灰熊勝差只差3.5場。里拉德接受《theScore》訪問時說：「我覺得參加比賽是完美的，我認為我們還有足夠的賽場數讓我們可以進入季後賽。」



另外，里拉德也連忙澄清當時言論並不是要罷賽的意思，他表示，那段話其實是很偶然的一個對話，但是卻被斷章取義。「我們都想比賽，特別是身為球員，我們都想為了同樣的事情（季後賽）而努力。」

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