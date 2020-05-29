中職Live》霸能7局無失分好投領軍 桃猿2分差擊敗獅隊

第九局

9局下，桃猿換投王躍霖，林安可中間方向平飛安打，攻佔一壘，沒想到接下來蘇智傑敲出一壘方向高彈跳，先遭刺殺出局，而提前起跑的林安可則是卡在一、二壘間慘遭夾殺出局，形成另類雙殺，郭阜林在與王躍霖纏鬥到2好3壞滿球數後，敲出平飛球卻進到游擊手郭永維的手套中，最終桃猿就以3：1擊敗獅隊。

統一獅總教練林岳平。（記者黃志源攝）

9局上，獅隊再度換投鄭鈞仁，不過他一上來就先被郭嚴文敲出中間方向滾地安打，接下來又四壞保送陳俊秀，廖健富成功犧牲觸擊，推進跑者上到二三壘，獅隊趕緊再換上終結者陳韻文，而桃猿則是靠著代打朱育賢，敲出右外野方向高飛犧牲打，再下一城以3：1領先獅隊。

請繼續往下閱讀...

第八局

8局下，桃猿換投陳禹勳，陳禹勳先讓林靖凱敲出中外野深遠飛球遭接殺，林祖傑敲出穿越游擊防線的滾地安打，陳重羽吞K三振，不過兩出局後，陳傑憲敲出中左外野方向二壘安打，終於讓獅隊破蛋，以1：2暫時落後，但下棒吳傑睿敲出反方向飛球遭接殺，獅隊攻勢也中斷。

統一獅陳傑憲在8局下擊出1分打點二壘安打。（記者黃志源攝）

陳傑憲擊出1分打點二壘安打，幫助獅隊破蛋。（記者黃志源攝）

8局上，獅隊再度換投黃竣彥，藍寅倫四壞球保送，梁家榮觸擊造成投手傳球失誤，一二壘有人，余德龍成功犧牲觸擊，護送跑者進佔二三壘，再靠著陳晨威高飛犧牲打，桃猿再添一分以2：0領先。

樂天桃猿陳晨威在8局上高飛犧牲打，樂天桃猿攻下第2分。（記者黃志源攝）

樂天桃猿藍寅倫在8局上利用高飛犧牲打回本壘攻下第2分。（記者黃志源攝）

第七局

7局下，霸能續投，讓蘇智傑站著不動遭三振，郭阜林強勁平飛球則是直接進到游擊手手套，潘武雄則是敲出右外野深遠飛球遭接殺，再度三上三下。

7局上，獅隊換投達尼爾，郭嚴文一上來敲出三壘界外飛球遭接殺，陳俊秀擊出游擊高彈跳遭到刺殺，廖健富選到四壞球保送上壘，而林智平敲出二壘滾地球，二壘手林靖凱第一時間雖然沒能將球接住，不過他馬上短拋給游擊手仍成功封殺跑者。

第六局

6局下，陳重羽敲出中間方向平飛安打上一壘，然而下棒陳傑憲卻遭三振，跑者盜壘失敗遭到捕手阻殺出局，吳桀睿接下來雖然擊出穿越三壘防線的滾地安打，不過林安可敲出右外野飛球仍遭接殺出局，讓獅隊再度無功而返。

6局上，余德龍一上來又敲出飛越三壘防線的平飛安打，陳晨威敲出二壘滾地球，往二壘的跑者遭封殺，打者則靠野手選擇上壘，費爾本以直球對決再度讓林立揮棒落空吞K，陳晨威盜壘失敗成為第三個出局數。

第五局

5局下，面對桃猿先發霸能，獅隊打者仍是一籌莫展，潘武雄敲出左外野界外飛球遭到接殺，林靖凱游擊滾地球遭刺殺，林祖傑則是揮棒落空遭三振，霸能連兩局讓獅隊三上三下。

5局上，面隊費爾本，林智平敲出穿越中間防線的滾地安打攻佔一壘，不過下棒藍寅倫敲出游擊滾地球讓往二壘跑的跑者遭封殺，自己雖然靠著野手選擇上壘，但隨後卻遭費爾本牽制出局，最後梁家榮一敲出壘滾地球遭刺殺，讓桃猿再度出現變相三上三下。

第四局

4局下，林安可敲出右外野深遠飛球不過仍在全壘打牆前遭接殺，蘇智傑揮棒落空遭三振，郭阜林則是游擊滾地球遭刺殺。

4局上，陳晨威敲出二壘滾地球遭到二壘手林靖凱美技刺殺，林立則吞K形成第二個出局數，不過接下來郭嚴文先獲四壞球保送上壘，陳俊秀敲出三壘方向彈跳球先造成郭阜林接球失誤，球一路滾到左外野去，左外野手蘇智傑接球時再度發生失誤，讓郭嚴文一口氣連跑三個壘包，衝回桃猿破蛋分，以1：0領先獅隊，而廖健富敲出一壘滾地球遭到刺殺。

樂天桃猿郭嚴文在4局上先被四壞球保送，後再利用統一獅野手2次接球失誤回本壘。（記者黃志源攝）

第三局

3局下，霸能三振掉林祖傑後，讓陳重羽選到四壞球保送，陳傑憲敲出二壘滾地球遭刺殺，不過仍推進跑者上到二壘，不過接下來吳桀睿僅敲出三壘滾地球遭刺殺，獅隊同樣無功而返。

3局上，藍寅倫中外野高飛球遭到接殺，梁家榮、余德龍都敲出二壘滾地球遭刺殺，費爾本再次讓桃猿三上三下。

第二局

2局下，霸能雖然一上來就觸身球保送郭阜林，不過下棒潘武雄敲出二壘方向滾地球，行成雙殺打，林靖凱則是敲出投手前彈跳球遭刺殺，同樣讓獅隊變相三上三下。

樂天桃猿先發投手霸能。（記者黃志源攝）

2局上，陳俊秀敲出投手前彈跳球，費爾本接球後流暢傳一壘刺殺打者，不過接下來廖健富突破封鎖敲出中間方向穿越安打上壘，但接下來廖健富盜壘失敗，林智平敲出游擊滾地球遭到林祖傑美技刺殺在一壘，形成變相三上三下。

第一局

1局下，陳傑憲敲出游擊方向強勁平飛球直接找手套遭接殺出局，桃猿先發霸能接下來雖然先四壞保送吳桀睿，不過林安可敲出左外野飛球遭到接殺，蘇智傑則是一壘滾地球遭到刺殺，讓獅隊留下1壘殘壘。

1局上，面對獅隊先發費爾本，桃猿開路先鋒陳晨威敲出二壘滾地球先遭到刺殺，林立則是三壘滾地球遭到刺殺，郭嚴文則是擊出左外野高飛球在牆前遭到接殺出局，費爾本送出三上三下。

統一獅先發投手費爾本。（記者黃志源攝）

樂天桃猿先發打線

1.陳晨威 , CF

2.林立 , 3B

3.郭嚴文 , 2B

4.陳俊秀 , DH

5.廖健富 , C

6.林智平 , SS

7.藍寅倫 ,RF

8.梁家榮 , 3B

9.余德龍 , LF

先發投手:霸能

統一獅先發打線

1.陳傑憲 , CF

2.吳桀睿 , DH

3.林安可 , RF

4.蘇智傑 , LF

5.郭阜林 , 3B

6.潘武雄 , DH

7.林靖凱 , 2B

8.林祖傑 , SS

9.陳重羽 , C

先發投手:費爾本

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法