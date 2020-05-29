韓職》「我會贖罪到死」 姜正浩下週返韓謝罪

姜正浩。（資料照，法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕最近在南韓和台灣棒壇都引發討論的韓籍重砲姜正浩，今天據韓媒報導將於下週返韓，為自己3度酒駕的不當行為，向全國球迷道歉。

33歲的姜正浩因3度酒駕重創職業生涯，去年8月遭海盜隊釋出後，今年則因疫情影響在美國苦無發展機會，於日前向韓職提出恢復身分的申請。只是韓職（KBO）在25日針對姜正浩復歸一事召開懲戒委員會，裁定目前是任意引退狀態的姜正浩，在恢復身分和球隊簽約、註冊後需禁賽1年，並接受社會服務300個小時。

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姜正浩過去效力韓職英雄隊，2014年球季結束後透過入札方式赴美，2015和2016年都在海盜至少出賽100場，且分別繳出15和21發全壘打，但在2016年底於首爾發生酒駕肇逃後遭警方逮捕，已是他第3度在南韓遭查獲酒駕，重創形象和生涯。

在韓職懲處公布後，姜正浩曾透過經紀公司發表聲明，表示他到死的那天都會抱著後悔的心情，並以贖罪的方式活著，今天韓媒則報導，姜正浩將於下週返韓，目前確切日期未定，他要公開向球迷謝罪。

至於韓媒曾報導姜正浩若想來台灣打球應無問題，但中職聯盟則指出，目前沒有任何球團提出對姜正浩的身分照會。

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