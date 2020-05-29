NBA》白目沒藥醫！ 金塊菜鳥挺暴警遭前輩公幹

金塊菜鳥波特。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國黑人男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼蘇達州慘遭白人警察暴力執法身亡，引發各界撻伐，不料金塊菜鳥波特（Michael Porter Jr.）跳出來要大家替暴警祈禱，氣得眾黑人前輩們激烈反彈，爭相痛罵他太矯情，慘遭各方圍剿之餘，一旦復賽這位新人恐將淪為眾矢之的，上場肯定不太好過。

時值敏感時刻，21歲的波特卻在推特寫著：「在你們替佛洛伊德家人祈禱同時，也要為涉及這次邪惡事件的警察們禱告，雖然很難做到，請為他們祈禱，而不是憎恨，祈求神讓他們改過向善。」對此快艇後衛L.威廉斯（Lou Williams）直接打臉：「才不要！」七六人前鋒史考特（Mike Scott）也說：「絕對不可能！」拓荒者小前鋒哈克雷斯（Maurice Harkless）則狂酸：「拜託，誰來勸勸這菜鳥。」 聯盟最紅的「大帝」詹姆斯（LeBron James）、超級射手柯瑞（Stephen Curry）等重量級球星，都已表態聲援受害者，至於佛洛伊德好友、前NBA球星傑克森（Stephen Jackson），更跳出來怒嗆白自的波特，「你這年輕又享特權的傢伙，到一旁玩沙吧。我不是針對你，但不是你的至親去世，當然說的輕鬆。要嘛站我們這邊，要嘛就做死對頭，自己選邊吧。」

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