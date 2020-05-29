中職》賽前12打數僅1安打 朱育賢本季第2次沒先發

朱育賢。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿今天賽前提交攻守名單，上面沒有朱育賢的名字，是他本季第2次沒有先發，總教練曾豪駒表示，朱育賢技術沒有問題，會陷入小低潮只是想太多。

朱育賢前次沒先發是4月29日，因為前2場8打數2安打，打擊率從5成48降至4成87，教練團讓他稍微休息一下，今天是本季第2次，前3場陷入12打數僅1安打的低潮，打擊率從4成20降到3成76。這2場對手各派陳仕朋、費爾本先發，都是左投。

請繼續往下閱讀...

朱育賢4月打擊率4成87、擊出8發全壘打，5月打擊率2成96、擊出3發全壘打，曾豪駒認為，打者都會遇到低潮，朱育賢不是揮棒動作有問題，只是心裡有雜念、想太多。

曾豪駒指出，打者如果狀況好，通常不會想太多，每次打擊都很專注，如果狀況不好，就會想換動作、調整揮棒節奏、重設進攻策略，甚至帶著負面想法去打，「心態最難調整，希望他的想法更簡單一點。」

曾豪駒舉林泓育為例，不論打好或打不好，都不會改變動作，所以不會有很長的低潮，也不會有太大的起伏，「朱育賢要成為更好的打者，這是他要再突破的地方，要懂得用最自然的感覺去打。」

朱育賢本季第2次沒有先發。（記者黃志源攝）

朱育賢本季第2次沒有先發。（記者黃志源攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法