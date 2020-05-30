賽車》電競比賽竟找來「槍手」代打 職業車手下場超級慘（影音）

奧迪車隊的車手艾伯特在上週舉辦的電競比賽中，找來電競選手代打，最後竟遭奧地車隊直接解約。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球肆虐，體壇各大賽事也相繼停擺，其中也包含賽車電動方程式（Formula E）的賽事，主辦單位仿效《NBA 2K》球星對戰，推出電競比賽集結眾家車手一同線上競速，沒想到近日卻竟爆出竟有車手找來「槍手」代打，引發軒然大波。

來自奧迪（Audi）車隊的車手艾伯特（Daniel Abt）在上週舉辦的「FE Stay Home電競挑戰賽」柏林站賽事中，從開賽就一路領先，最後跑出了第三名，不過在比賽期間，這位車手不但故意遮擋自己的臉，接下來更以網路不穩為由，缺席賽後記者會，因此遭到多名車手質疑，賓士車隊的范多恩（Stoffel Vandoorne）當下就質疑參賽的根本不是艾伯特本人。

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Love seeing our drivers getting ready for the ABB Formula E #RaceAtHome Challenge in support of @UNICEF



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而在經過調查後，才知道艾伯特竟是找來職業電競車手赫爾辛（Lorenz Hoerzing）代打，消息一出馬上引發一遍譁然，艾伯特第一時間雖然表示自己只是希望能讓這位電競選手有發揮的舞台，向大家展現自己的實力，但主辦單位也祭出重罰，將代打的赫爾辛列入黑名單，宣布他自此不得參加Formula E舉辦的任何賽事。

而事主艾伯特因「違反運動精神」不但該場比賽成績遭取消、參賽資格（單指電競部分），還遭處罰得捐款一萬歐元（約34萬台幣）給的慈善機構。艾伯特在被揭發後雖然發聲明，向大會、個人所屬車隊、觀眾以及其他車手致歉外，為自己並未有認真看待比賽致歉，還表示願意接受任何懲罰，但其原本所屬的奧迪車隊昨仍發表聲明，宣布將與他直接解約。

沒想到一個玩笑竟會讓自己連工作都丟了， 艾伯特日前也在自己的 Youtube頻道上傳道歉影片，除了提到自己與 奧迪車隊的合作已經結束，將不會再參加FE的比賽外，也懺悔地說道：「 比賽結束不久，我發現事情並沒有就此結束，反而朝著我始料未及的方向發 展，這時候我才意識到我們犯了多大的錯。」

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