賽車》電競比賽竟找來「槍手」代打 職業車手下場超級慘（影音）

奧迪車隊的車手艾伯特在上週舉辦的電競比賽中,找來電競選手代打,最後竟遭奧地車隊直接解約。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒疾病,COVID-19)疫情全球肆虐,體壇各大賽事也相繼停擺,其中也包含賽車電動方程式(Formula E)的賽事,主辦單位仿效《NBA 2K》球星對戰,推出電競比賽集結眾家車手一同線上競速,沒想到近日卻竟爆出竟有車手找來「槍手」代打,引發軒然大波。

來自奧迪(Audi)車隊的車手艾伯特(Daniel Abt)在上週舉辦的「FE Stay Home電競挑戰賽」柏林站賽事中,從開賽就一路領先,最後跑出了第三名,不過在比賽期間,這位車手不但故意遮擋自己的臉,接下來更以網路不穩為由,缺席賽後記者會,因此遭到多名車手質疑,賓士車隊的范多恩(Stoffel Vandoorne)當下就質疑參賽的根本不是艾伯特本人。

請繼續往下閱讀...

Love seeing our drivers getting ready for the ABB Formula E #RaceAtHome Challenge in support of @UNICEF



Their race begins NOW! https://t.co/9KqVKEr3qA pic.twitter.com/WDyaJktiNc