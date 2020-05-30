羅里奇對決桃猿「愛姐姐打線」 今日賽事預告與轉播

統一獅羅里奇。（資料照，記者黃志源攝）

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今日中職兩場賽事傍晚5點兩地準時開打，首先是樂天桃猿對決上統一獅，樂天桃猿此戰派出王溢正先發，統一獅則是推派羅里奇應戰，王溢正本季目前繳出4勝1敗，防禦率4.00，羅里奇本季尚未出現勝投，此戰桃猿「愛姐姐打線」會暴發嗎？羅里奇能在此役拿下自己的第一勝嗎？

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另一場中信兄弟對上富邦悍將，兩隊今日皆派出洋投應戰，中信兄弟派出本季有1勝成績的萊福力，悍將則是推派有2勝2敗成績的伍鐸，萊福力上次出戰富邦悍將拿下無關勝敗，此戰他能拿下勝利嗎？伍鐸上次出戰中信兄弟拿下勝投，此戰會有如何表現呢？精采比賽，球迷朋友千萬不要錯過了！

中職例行賽

17：00 樂天桃猿@統一獅 ELEVEN SPORTS1

17：00 中信兄弟@富邦悍將 MOMO綜合台、愛爾達體育2台

中職二軍例行賽

12：55 味全龍@統一獅 ELEVEN SPORTS1

企業女子壘球聯賽

09：00 新世紀黃蜂@臺北臺產

12：00 凱撒勇士@福添福嘉南鷹

14：30 新力旺旺獅@臺北臺產

轉播： FOX體育2台、3台

德甲

09：20 沃夫斯堡@法蘭克福 FOX體育2台、3台

09：30 柏林赫塔@奧格斯堡 FOX體育台

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