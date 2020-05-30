中職》彈力球被偷換？獅猿最速戰引熱議：要是以前的球...（影音）

朱育賢在敲出高飛犧牲打後，在走回休息室時露出笑容。（圖片擷取自CPBLTV）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒日前因為彈力球的爭議讓聯盟與球團緊急開會，決定在下半季更換用球，此事也引起日、韓媒體報導，昨日獅猿戰創下本季最快結束的紀錄，其中兩強打的出局也引起網友質疑，球是否提前被偷換掉。

昨日獅猿戰雙方僅敲出9支安打，9局打完僅花了2小時又47分鐘，是本賽季最快結束的一場比賽。最難得的是這場本季最速戰是出現在獅猿兩隊的對戰組合當中，因為兩隊本季前8場交手，場均得花上4小時6分鐘，合計得分是高得嚇人的150分。

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如此快速的比賽除了兩隊洋投的好表現外，也讓人質疑「球」是不是也做出什麼樣的改變。其中有兩球最讓網友疑慮，一是林安可4局下半，他面對霸能一顆145公里的偏高速球，一棒咬中將球轟向右外野，林安可也順勢將棒子甩出去，就連主播的語氣都覺得這似乎是隻長打，但右外野手藍寅倫卻連警戒區都沒踩到，輕鬆將球給接殺。

接下來的一球是朱育賢在第九局，他咬中獅隊終結者陳韻文一記中間偏高的指叉球，主播陳捷盛在轉播時也提到，打出去的氣勢很驚人，但這球同樣僅在警戒區前就被防守者接殺，最終形成一支高飛犧牲打。

這兩球引發網友熱烈討論：「今天的球都不彈讓比賽變好看了」、獅迷針對朱育賢該球的反應：「超級不彈」、「看到這飛球絕對換球了」、「如果以前的球絕對炸」、「要是以前早就上二層看台了」。猿迷也有類似的想法：「哇靠是多不彈啊」、「球真的很不彈」、「這樣沒出去真的很誇張」、「今天是鉛球吧」。

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