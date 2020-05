中職》彈力球被偷換？獅猿最速戰引熱議：要是以前的球...（影音）

朱育賢在敲出高飛犧牲打後,在走回休息室時露出笑容。(圖片擷取自CPBLTV)

〔體育中心/綜合報導〕中華職棒日前因為彈力球的爭議讓聯盟與球團緊急開會,決定在下半季更換用球,此事也引起日、韓媒體報導,昨日獅猿戰創下本季最快結束的紀錄,其中兩強打的出局也引起網友質疑,球是否提前被偷換掉。

昨日獅猿戰雙方僅敲出9支安打,9局打完僅花了2小時又47分鐘,是本賽季最快結束的一場比賽。最難得的是這場本季最速戰是出現在獅猿兩隊的對戰組合當中,因為兩隊本季前8場交手,場均得花上4小時6分鐘,合計得分是高得嚇人的150分。

如此快速的比賽除了兩隊洋投的好表現外,也讓人質疑「球」是不是也做出什麼樣的改變。其中有兩球最讓網友疑慮,一是林安可4局下半,他面對霸能一顆145公里的偏高速球,一棒咬中將球轟向右外野,林安可也順勢將棒子甩出去,就連主播的語氣都覺得這似乎是隻長打,但右外野手藍寅倫卻連警戒區都沒踩到,輕鬆將球給接殺。

SO CLOSE!!!!!



Lin An-Ko (林安可) ALMOST accomplishes #UniLions' daily mission by sending the ball all the way to the warning track.... #CPBL #CPBLwithFans #LiveBaseball #BaseballwithFans pic.twitter.com/iIsA8MyXJB