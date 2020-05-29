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NBA》復賽最快下周定案？ 公鹿老闆曝現況

2020/05/29 22:42

公鹿老闆賴斯瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕因為武漢病毒（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）NBA賽事從三月暫停至今，過去兩周對復賽的模式有不少討論，包含20隊、24隊在佛羅里達開打、世界盃模式等等。對於復賽進度的問題討論從沒停過，但公鹿隊老闆賴斯瑞（Marc Lasry）透露這一切結果最快下周就會有結果。

賴斯瑞在《CNBC》說雖然理事會要計畫要在這周五（美國時間）開會，但現在還沒有一個特定的計畫出來。他說NBA主席席爾瓦（Adam Silver）會在周五提供不同選項的方案，並利用周末的時間讓大家思考這些提案；並且期待下周可以投票決定聯盟後續的比賽應該如何進行。《ESPN》知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）也證實，這周五的會議進行前並不會產生新的決定。

「我覺得我們最後會在奧蘭多迪士尼比賽」，賴斯瑞說不論到時候有幾支球隊可以進行比賽，他希望到七月中的時候能夠順利復賽。

然而這些都還不是NBA的最終決策，不論屆時聯盟決定為何，最終都還要獲得球員工會的同意才有可能施行。

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