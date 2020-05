NBA》復賽最快下周定案？ 公鹿老闆曝現況

公鹿老闆賴斯瑞。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕因為武漢病毒(新型冠狀病毒疾病,COVID-19)NBA賽事從三月暫停至今,過去兩周對復賽的模式有不少討論,包含20隊、24隊在佛羅里達開打、世界盃模式等等。對於復賽進度的問題討論從沒停過,但公鹿隊老闆賴斯瑞(Marc Lasry)透露這一切結果最快下周就會有結果。

賴斯瑞在《CNBC》說雖然理事會要計畫要在這周五(美國時間)開會,但現在還沒有一個特定的計畫出來。他說NBA主席席爾瓦(Adam Silver)會在周五提供不同選項的方案,並利用周末的時間讓大家思考這些提案;並且期待下周可以投票決定聯盟後續的比賽應該如何進行。《ESPN》知名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)也證實,這周五的會議進行前並不會產生新的決定。

請繼續往下閱讀...

On a call with the NBA GM's this afternoon, Adam Silver confirmed that Friday's meeting of the Board of Governors would not include a formal vote on a return-to-play plan, sources tell ESPN. Talks on a plan will continue into the weekend.