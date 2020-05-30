NBA》狂賺31.8億！費德爾首度榮登收入排行榜第1、詹姆斯第5

網球天王費德爾。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕富比世公布2020年全球運動員收入排行榜，網球天王費德爾（Roger Federer ）以1.063億美元（約31.8億台幣）收入首次榮登第1，NBA球星僅有詹姆斯（LeBron James）一人擠進前5名，他以8820萬美元（約26.4億台幣）排第5。

費德爾過去一年總計收入共1.063億美元，其中包含630萬美元的獎金還有1億元的代言費及出場費。足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）則是連兩年排名第2，今年的收入為1.05億美元，梅西（Lionel Messi）則以1.04億美元緊追在後，第4名則是內馬爾。

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值得一提的是，今年的榜單中，籃球是最具代表性的運動，在收入最高的100名運動員中，有35名是籃球員，勇士一哥柯瑞和籃網球星杜蘭特分居6、7名，前10名就有3個NBA球員。

此外，在女性運動員方面，日本網球名將大坂直美靠著比賽獎金及代言賺進3740萬美元（約11.3億台幣），排在總排行榜的第29名，也是女運動員當中最高，成功擠下已經連4年第1的小威廉絲，而小威則以3600萬美元排在第33名。

富比世排行榜前10名

1.網球 費德爾 1.063億

2.足球 C羅 1.05億

3.足球 梅西 1.04億

4.足球 內馬爾 9550萬

5.籃球 詹姆斯 8820萬

6.籃球 柯瑞 7440萬

7.籃球 杜蘭特 6390萬

8.高球 伍茲 6230萬

9.美式足球 K.卡森斯 6050萬

10.美式足球 C.溫茲 5910萬

湖人球星詹姆斯。（資料照，美聯社）

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