拳擊》泰森大暴走！上擂台撕破衣怒推摔角巨星

前世界重量級拳王泰森。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年逾半百的泰森，性子依舊火爆衝動！這位前世界重量級拳王近日宣佈復出，積極為慈善表演賽備戰之餘，他還特地跑到摔角擂台秀一手，甚至撕破上衣怒推以前搭檔，猛獸般兇猛霸氣展露無遺。

上週「All Elite Wrestling」摔角賽，名氣響亮的泰森應邀出席冠軍頭銜頒發儀式，事隔幾日，老拳王又在「Dynamite」表演比賽亂入，亂軍中不但與摔角傳奇傑里科（Chris Jericho）發生口角衝突，雙方還動手互推拉扯，上演美國職業摔角常見的宣傳戲碼。眼尖網友驚見，今年6月30日滿54歲的泰森寶刀未老，雖然鬍子都變白，精壯體格與血氣方剛的那股蠻勁，似乎全都回來了。

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據說泰森10年前與傑里科組隊角逐WWE賽事，但拳王臨陣背叛還出拳偷襲，新仇舊恨引爆雙方戰火，連跟著上台的前UFC冠軍塞胡多（Henry Cejudo）、UFC名人堂艾凡斯（Rashad Evans）等眾大咖，全都變成這場鬧劇的勸架配角。

早在2005年宣告退休的泰森，如今希望以慈善名義重返擂台，「或許這一切還未結束，任何事都有可能。我現在無人能擋，戰神喚醒了我，重新點燃內心那頭野獸，祂想要我回到戰場。」

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