格鬥》對手都打假的 馬大師「得了便宜還賣乖」回嗆真打對方會沒命

中國大師馬保國（左圖左）日前進行擂台賽，僅在30秒內被擊倒3次。（圖取自微博）

〔體育中心／綜合報導〕中國「混元形意太極」掌門人馬保國日前上擂台，撐30秒遭業餘拳手3度KO，近日各種糗態不斷出現，而他曾聲稱擊敗集英國泰拳王、歐洲MMA冠軍、巴西柔術冠軍一身的厄文（Peter Irving），結果厄文打臉馬大師一切都是假象，但馬保國回嗆打真的厄文會沒命。

馬保國在18年前至英國主要目的是幫兒子馬曉陽籌學費，如此一來不只可以照顧兒子，還希望能將中國傳統武術發揚光大，讓世界看見。因此，馬大師才會在個人資料上寫曾在英國教拳5年，至於擊敗厄文，更誇大自己靠太極拳的「接、化、發」，能打到拳擊選手無力對抗，甚至只要搬出獨門絕招「閃電連五鞭」，該招式極具殺傷力，稍一不慎就會弄出人命。

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厄文生涯MMA綜合格鬥戰績17勝、1和、8敗，到底為何在影片中卻無法打過軟趴趴的馬大師？原來厄文念在馬保國只是個老人，也是出於同情想幫忙宣傳太極拳，因此當下錄製影片，厄文根本沒有使出全力，「我要是知道他會將影片放在網路做宣傳，並放話擊敗了我，我一定不會讓他那麼輕易得逞的。」

至於糗態百出的馬保國最後回應厄文更是一絕，「他說我們那次打假的？他要這樣說也沒有錯，因為真打他就沒命了！」

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