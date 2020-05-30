回顧羽壇》球迷心臟要夠強 戴資穎2019起死回生兩大戰役

世界球后戴資穎。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）巡迴賽因武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）肆虐全球停擺，世界球后戴資穎最令球迷印象深刻絕對是「強心臟」，不少人戲稱看她打球心臟要夠強，回顧小戴去年賽季最令人印象深刻的後來居上，兩名輸球苦主是日本好手山口茜、印尼選手東宗。

戴資穎在去年新加坡公開賽，當時前一週才在馬來西亞歷經5場廝殺，漂亮摘下賽季首座冠軍，因此在星國時最怕就是體力無法應付。

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戴資穎在新加坡賽首輪3局才打敗華裔美籍張蓓雯，次輪直落2收拾中國陳曉欣，但8強遇到南韓名將成池鉉，小戴再度耗費一番手腳才3局獲勝。

在前3輪就有2場打到3局，戴資穎在4強遇到山口茜，於首局卻是一路落後，次局雖有將分數追平，卻被小茜先拿到4個賽末點。

眼見即將要輸球，戴資穎回神並展現「強心臟」先把4個賽末點全部化解，在20：20後，小戴加碼解決1個，最後強勢粉碎小茜5個提前贏球的希望，第3局又趁對手自亂陣腳，上演令人難以置信的逆轉秀。至於戴資穎在這次新加坡賽，還連兩場成為日本殺手，先逆轉勝山口茜，決賽又力退奧原希望。

戴資穎在去年南韓公開賽8強賽，首局化解2個局點、次局加碼破了6個局點，最終以24：22、22：20力退東宗，也讓印尼小將無語問蒼天。

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