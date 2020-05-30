日職》藤浪遲到遭降二軍 連日本名將都感到無奈

阪神虎投手藤浪晋太郎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎26歲投手藤浪晋太郎日前在練球時遲到，昨天遭球隊下放二軍，阪神監督矢野輝弘認為他已經失去全隊的信任。日本名將上原浩治也在推特上發文表達無奈。

藤浪晋太郎是首名感染武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）的日職選手，他在3月14日和多人聚餐聯誼後，出現嗅覺異常，該月26日確診為新冠肺炎。當時傳出藤浪可能染疫的消息時，上原浩治就在推特上發文，「阪神藤浪君，希望什麼事都沒有...。」

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藤浪經住院治療後，4月7日出院並返家休養，接著投入訓練，他日前在實戰練習中賞4次三振，獲得矢野輝弘稱讚。未料藤浪在27日上午10時的團隊練習時遲到，他到了球隊訓練設施後無法參加練習，藤浪和矢野輝弘面談後，就遭降二軍。

《體育報知》報導，矢野輝弘說，「他本人也在反省，雖然（遲到）不是第一次了。」坦言這讓全隊失去對藤浪的信任。

上原浩治昨在推特上發文說，「阪神藤浪君...雖然還是有期待...。」透露出些許無奈之意。

阪神、藤浪くん……



けっこう期待してるんだけど… — KOJI UEHARA （@TeamUehara） May 29, 2020

阪神虎投手藤浪晋太郎。（資料照，美聯社）

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