MiLB》零熱身登板讓他韌帶遭撕裂！ 球員轟大都會「把投手當棋子」

前小聯盟右投Andrew Church砲轟大都會球團。（取自MiLB推特）

〔體育中心／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）衝擊棒球界，數百名小聯盟球員遭球隊釋出，前大都會投手Andrew Church也是其中一員，他在社群發長文怒轟老東家行徑惡劣，只把球員當棋子。

大都會近日釋出多位小聯盟球員，其中一位是在2013年選秀第二輪選進的右投Andrew Church，他在2016年短暫直升3A後受傷勢所苦，2018年退休後於隔年復出，本週遭釋出後悲憤難耐，在個人社群發長文怒轟母隊，表示過去基於尊重球隊，總是選擇忍耐不表達個人意見，但今天實在是忍無可忍，決定公開球隊黑暗面。

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Church直言，他對於大都會球團感到不滿、失望和憤怒，怒轟球隊利用他的好勝心，知道他永遠不會向球賽說不，讓他到處奔波應急傷兵空缺，受傷也沒有獲得應有照顧，從入隊、退休到復出都沒被正眼看待。

「當時因為班機延誤，我到球場完全沒有熱身就直接登板，那可是我第一次在3A出賽，那天晚上我的手肘韌帶撕裂了。」Church寫道，「球團沒有照我的請求、讓我去看醫生，他們把我送回高階1A去投季後賽，跟他們說不卻讓我成了壞人。」

Church接著砲轟，球隊隔年找來一位明星只為賣出更多門票，讓球隊淪為笑柄，更有球員因此失業，雖未直接點名，但美媒普遍認為是指前職業美式足球員提波（Tim Tebow）。「我看到球員們因為這件事丟了工作，我們（球員）不是為了赢球而比賽，而是為了讓其他人賺錢，不是球員賺到錢，我們從未因此獲益，只有那位明星賺到錢。」

大都會找來前職業美式足球員提波。（資料照，USA TODAY Sports）

Church表示在2019年球隊管理層換人時，他以為情況會有所好轉，決定回歸摯愛的棒球，結果數十年造就的球隊文化依舊惡毒不堪，充斥著毒蛇般的人們，只想利用球員當作升官墊腳石，自己復出後仍被當成填補傷兵空缺的應急工具。

「我已經超過一年沒在高強度的比賽登板，但他們需要人應急，因為有人前一晚受傷了，所以我搭了紅眼飛機到一個球場、搭7小時的巴士、然後又是另一台飛機，接著搭計程車到達我得登板投球的球場。」Church說，「我得在3A比賽，但沒人在乎我的身心健康，球團總是把我們當棋子，讓我失去為球隊表現的動力。」

Church痛訴，缺乏同情心的掌權者，在他看來是最可怕的惡魔，而且有許多人在做壞事時，並不知道要當一個球員需要復出多少心血努力，他感謝那些真心為球賽努力復出的球員和教練，並咒罵每一個不是真心愛棒球的人，痛斥在職業棒球界沒有他們的位置。

大都會調度方式挨轟。（資料照，USA TODAY Sports）

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